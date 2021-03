4/9 Immagine tratta dal profilo Instagram @michelangelo_fortuzzi

Michelangelo Fortuzzi è Benno. Il suo ruolo si rifà a quello di Detlef nel romanzo, un ragazzo tossicodipendente e dedito alla promiscuità. A differenza dei compagni, non ha un passato tragico, se non l’avere genitori separati e il vivere da solo con il padre. Non si capisce quindi l’accostamento del suo carattere dolce con gli eccessi della vita che conduce.

