Vikings, il cast: attori e personaggi della serie tv. FOTO

Scopri il cast e i personaggi della serie cult 'Vikings'. La seconda parte della stagione finale, la 6B, debutterà su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) mercoledì 7 aprile. Ma c'è di più: da giovedì 1 aprile saranno disponibili on demand tutti (tutti!) gli episodi, e Sky Atlantic +1 diventerà un pop-up channel dedicato allo show creato da Michael Hirst fino a giovedì 8, con tutte (tutte!) le stagioni complete