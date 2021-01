Travis Fimmel ieri e oggi, le foto più belle

L'attore australiano Travis Fimmel, l'interprete dell'indimenticato Ragnar Lothbrok nella serie cult 'Vikings', è nel cast principale di 'Raised by Wolves - Una nuova umanità', la serie tv di Ridley Scott, in arrivo su Sky Atlantic lunedì 8 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). In attesa di vederlo nei panni del soldato mitraico Marcus (e non solo in quelli), scorri la gallery con le sue foto più belle di ieri e di oggi e scopri com'è cambiato