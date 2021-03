Vikings, la trama completa della serie tv, dalla stagione 1 alla 6B

Dal 7 aprile arriva su Sky Atlantic la seconda parte della sesta e ultima stagione della serie tv di culto, in onda ogni mercoledì sera alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Ecco un breve riassunto di quello che succede in 'Vikings'. Ma c'è di più: da giovedì 1 aprile saranno disponibili on demand tutti (ma proprio tutti!) gli episodi, e Sky Atlantic +1 diventerà un pop-up channel dedicato fino a giovedì 8, con tutte (ma proprio tutte!) le stagioni complete

Nella prima stagione di Vikings, Ragnar ( Travis Fimmel ) non è altri che un "normale" agricoltore che porta avanti la sua fattoria con la moglie Lagertha ( Katheryn Winnick ) e con i figli Bjorn e Gyda (quest'ultima destinata a morire ben presto di malattia). Come ogni vichingo che si rispetti, però, durante la bella stagione compie incursioni e razzie assieme ai compaesani.

Per chi faticasse a rammentarsi come siamo arrivati fino a qui, ecco un breve recap della trama di Vikings .

Sembrano davvero lontani i tempi in cui Ragnar Lothbrok viveva assieme a Lagertha e ai figli (ai tempi erano due!) nella loro fattoria. I giorni di gloria come jarl di Kattegat erano ancora distanti, ma ancora più distanti sono i fatti narrati nella sesta stagione di Vikings , la serie tv cult la cui seconda parte è in arrivo su Sky Atlantic a partire dal 7 aprile .

Floki se ne va, sconvolto dalla morte della moglie Helga, mentre Bjorn riparte alla volta del Mediterraneo con Halfdan , fratello di Harald. Ivar uccide il fratello Sigurd ( David Lindström ) per averlo deriso. Nel frattempo, in Inghilterra il vescovo-guerriero Heahmund (Jonathan Rhys Meyers) si prepara a fronteggiare i vichinghi.

Divisa in due parti, la quarta stagione inizia con la pubblica accusa di Ragnar nei confronti di Floki, che finisce rinchiuso in una grotta in attesa di giudizio. L’artigiano viene liberato solo in seguito alla morte della figlia Angbroda.

Si tratta però di un inganno: Ragnar non è morto e, presa in ostaggio la figlia del re, obbliga i difensori ad aprire le porte di Parigi, facendo entrare i suoi uomini. Di ritorno a casa, Ragnar accusa un terrorizzato Floki dell’omicidio di Athelstan. Rollo rimane invece a Parigi, dove il re gli propone di sposare sua figlia e lo fa giurare di difendere la città da nuove invasioni.

I vichinghi arrivano con navi e torri d’assedio a Parigi, difesa dallo spietato conte Oddone. L’attacco non ha successo e Bjorn e Ragnar rimangono gravemente feriti. I francesi resistono, ma sono in difficoltà, per cui accettano un accordo con un moribondo Ragnar, consegnando una compensazione ai suoi uomini in cambio del ritiro e accordandogli il battesimo e la sepoltura in città.

Ragnar accetta di aiutare Horik a tornare nel Wessex, da cui nel frattempo quest’ultimo era stato respinto. Ad aiutarli c’è Lagertha, che nel frattempo ha ucciso il marito e ha preso il suo posto. In Inghilterra i vichinghi si scontrano con le forze di Ecbert e Aelle. Horik nel frattempo trama per uccidere Ragnar, ma quest’ultimo aveva già pronta la sua contromossa e si libera dell’avversario, diventando re.

Durante un’incursione. di arrivare in Northumbria, spinti da una tempesta i vichinghi arrivano nell’Essex, dove si trova re Ecbert (Linus Roache) . Ragnar tratta con Ecbert per un bottino, ma è costretto a ritornare perché nel frattempo lo jarl Borg, indispettito per essere stato escluso dalla spedizione, ha attaccato e conquistato Kattegat, alla cui difesa era rimasto Rollo. Athelstan rimane da re Ecbert, che si affeziona al monaco apostata.

La seconda stagione di Vikings comincia con la battaglia fra Horik e Ragnar contro Borg e Rollo. Quest’ultimo combatte con furore contro i suoi ex compagni, ma si arrende al momento di affrontare il fratello, che lo salva dalla pena di morte per tradimento.

Vikings, cosa è successo nella quinta stagione

Divisa anch’essa in due parti, la quinta stagione di Vikings si apre con la conquista dei vichinghi, incoraggiati dal sempre più popolare Ivar, della città di York. Harald viene arrestato da Lagertha, ma riesce a fuggire dopo aver rapito una delle sue fedeli, Astrid, che diventerà la sua sposa.



Floki approda per caso in Islanda e si convince, in preda al delirio, che si tratti di Asgard, il regno degli dei. Di ritorno, convince alcuni abitanti di Kattegat, nonostante la riprovazione di Lagertha, a seguirlo.



I sassoni attaccano York, ma vengono presi alla sprovvista dalle trappole organizzate da Ivar, che esce trionfante dal confronto. Ubbe (Jordan Patrick Smith) torna a Kattegat, mentre Hvitserk giura fedeltà a Ivar. Questi sconfigge nuovamente i nemici e fa prigioniero Heahmund, che accetta di combattere al suo fianco.



Ivar e Harald si alleano per conquistare Kattegat. Bjorn torna e, dopo aver lasciato Torvi, sposa la figlia del re dei Sami, tribù lappoene alleata di Lagertha. Gli invasori vengono sconfitti e Heahmund, sempre più confuso, viene fatto prigioniero da Lagertha, che ha una relazione col vescovo.



Nel Wessex, alla morte di Aethelwulf Judith trama e riesce a portare al trono il figlio illegittimo Alfred, nonostante le proteste dei lord. Hvitserk torna con le truppe dello zio Rollo e nel nuovo assedio di Kattegat Ivar e Harald (che nello scontro uccide il fratello Halfdan) hanno la meglio.



Lagertha si dà alla fuga dopo aver ucciso in battaglia l’ex amante Astrid. Rollo torna in Francia senza essere riuscito a convincere Bjorn e Lagertha ad andare con lui. I due, assieme a Ubbe e Torvi, seguono invece Heahmund in Inghilterra, dove Alfred accetta di ospitare i vichinghi dopo averli arruolati fra le sue fila. Ubbe e Torvi acconsentono a farsi battezzare.



Nell’insediamento islandese, nel frattempo, la situazione precipita: le condizioni di vita sono difficilissime e i dissidi fra famiglie portano a spargimenti di sangue che scoraggiano Floki, convincendolo ad abbandonare i suoi seguaci.



Ivar, che intanto sta facendo piazza pulita dei suoi detrattori a Kattegat, si invaghisce della serva Freydis, che sposa. Questa rimane incinta nonostante Ivar non possa avere figli, dopo un rapporto con uno schiavo che poi fa uccidere.



Con l’aiuto di Ubbe e degli altri, re Alfred riesce a respingere un attacco di re Harald: i vichinghi si vedono così assegnate le terre promesse anni prima a Ragnar. Bjorn, sposata la guerriera Gunnhild, di cui era innamorato Harald, decide di riprendersi Kattegat. Harald, nonostante l’odio per il rivale, acconsente ad aiutarlo.



Hvitserk, ormai pentito di essersi schierato con Ivar, cerca di convinvere re Olaf, da cui è stato mandato in missione diplomatica, ad attaccare suo fratello. Freydis partorisce un bambino deforme e Ivar, per evitargli le sue sofferenze, decide di abbandonarlo nei boschi.



Dopo un primo assedio, le truppe di Bjorn, Harald, Olaf, Hvitserk e Ubbe vengono respinte. Ma quando Freydis scopre della morte del bambino decide di aiutare gli invasori e rivela un passaggio attraverso cui Bjorn riesce a penetrare nella città, conquistandola. Ivar uccide Freydis e fugge da Kattegat, mentre Bjorn viene proclamato re.



Vikings, cosa è successo nella prima parte della sesta stagione

Con Ivar ancora in circolazione, per gli abitanti di Kattegat c'è poco da stare tranquilli. Il Senza ossa si avventura infatti lungo la Va della seta e approda nella Rus' di Kiev, il potente regno governato dai russi discendenti dai norreni. Qui il nostro antieroe fa amicizia con il reggente Oleg il Profeta, che lo prende in simpatia e lo coinvolge nei suoi intrighi per fare fuori suo fratello Askold, imprigionare l'altro fratello Dir e, come se non bastasse, di fatto sequestrare suo nipote Igor, legittimo erede al trono.

Il giovane Igor viene preso sotto l'ala protettrice di Ivar, che a sorpresa si lega al bambino. Oleg rivela al vichingo le sue intenzioni: invadere la Scandinavia in quanto terra di origine dei Rus'. Per farlo, intende avvalersi proprio del suo aiuto, promettendogli in cambio di farlo re (fantoccio) dei vichinghi. Peccato che anche Ivar abbia (ovviamente) un piano in mente. Ecco quindi che libera Dir e promette a Igor che lo aiuterà a liberarsi delle ingerenze dello zio e riprendersi il potere, come gli spetta. Nel frattempo Oleg sposa la bella principessa Katia, incredibilmente simile a Freydis, particolare che non sfugge a Ivar.