Vikings: Valhalla, trama e anticipazioni sulla serie spin-off

Vikings: Valhalla, la trama

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio

Non si hanno particolari informazioni sulla trama della serie spin-off ma la storia giunge, in parte, in nostro soccorso. I protagonisti saranno infatti vichinghi decisamente celebri e, soprattutto, realmente esistiti. Per citarne alcuni, sullo schermo troveranno spazio Leif Erikson, Freydis, Harald Sigurdsson e il re Guglielmo il Conquistatore, tra gli altri.

La sinossi ufficiale spiega come gli uomini e le donne al centro delle nuove avventure tracceranno percorsi differenti, anche se tutti impegnati in una lotta per la sopravvivenza in un’Europa in costante evoluzione. A guidare il sequel sarà Jeb Stuart, scelto personalmente da Hirst per questo progetto, del quale lui sarà produttore esecutivo. Uno sguardo rivolto all’ultima fase dell’era dei vichinghi, per come siamo abituati a immaginarli e per come la storia li ha descritti.