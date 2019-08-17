1/17

Katheryn Winnick è Lagertha nella serie tv Vikings . Una donna, una madre, una moglie, una regina, una guerriera: Lagertha è un personaggio decisamente affascinante, e ha portato fortuna a Winnick, facendola finalmente consocere al grande pubblico.

2/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

3/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

4/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

5/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

6/17

Katheryn Winnick. - L'account Instagram ufficiale di Katheryn Winnick

7/17

Katheryn Winnick. - L'account Instagram ufficiale di Katheryn Winnick

8/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

9/17
@Getty Images

<> at Jazz at Lincoln Center on March 27, 2019 in New York City.

10/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

11/17

Katheryn Winnick. - L'account Instagram ufficiale di Katheryn Winnick

12/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

13/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

14/17

Katheryn Winnick. - L'account Instagram ufficiale di Katheryn Winnick

15/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

16/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

17/17
@Getty Images

Katheryn Winnick.

TAG:
sky atlantic vikings lagertha katheryn winnick