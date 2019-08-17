Katheryn Winnick è Lagertha nella serie tv Vikings . Una donna, una madre, una moglie, una regina, una guerriera: Lagertha è un personaggio decisamente affascinante, e ha portato fortuna a Winnick, facendola finalmente consocere al grande pubblico.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
<> at Jazz at Lincoln Center on March 27, 2019 in New York City.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.
Katheryn Winnick.