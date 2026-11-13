X Factor 2026, chi sono gli eliminati finora
Tra ballottaggi e triple eliminazioni, gli eliminati di X Factor 2026 sono Alice Fregoso, Veronica, Lenanie, gli Scraffs, Manu e ALÌA
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