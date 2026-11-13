9/18 Foto di Virginia Bettoja

Al terzo Live Show ha cantato il brano Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. "Ti ha fatto bene all'umore", ha commentato Jake La Furia. "L'assegnazione è perfetta perché rispetta la tua identità come artista, ma ti ha dato una forma più leggera", ha aggiunto Paola Iezzi. Al successivo ballottaggio contro Manu ha cantato il cavallo di battaglia Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma è stato eliminato.

Audizioni X Factor 2026, Danny Anania canta inedito dedicato alla madre. VIDEO