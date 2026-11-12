X Factor 2026, tripla eliminazione e super ospite Charlotte Cardin al quarto Live. FOTO
Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con 10 artisti in gara hanno affrontato la Giostra e la manche di cover. I due meno votati, gli Scraffs e Manu, hanno abbandonato subito il palco, mentre Le Distanze e ALÌA sono andati al ballottaggio. Il Tilt ha infine eliminato ALÌA. Super ospite Charlotte Cardin