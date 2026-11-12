13/27 Foto di Virginia Bettoja

I 5 concorrenti più votati sono stati Mad-Dog, Giacomo Calò, Alex Fontana, Patrizia e Teo Bok. Proprio lui, della squadra di Francesco Gabbani ha aperto la manche libera con il brano Can't Stop the Feeling! di Justin Timberlake. Standing ovation per la performance, anche ballerina! "Justin Timberlake ha coolness e fluidità nel cantare, che un po' mi sono mancate", ha commentato Paola Iezzi. "Per me sei stato "uao", perché so quanto ti sei messo in gioco", ha detto invece il suo giudice.