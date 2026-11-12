X Factor 2026, Charlotte Cardin canta il suo nuovo singolo Memories
In veste di special guest, sulle note del brano Memories, Charlotte Cardin conquista il palco dell’X Factor Arena. La nuova star mondiale del pop, con la sua travolgente energia, stempera la tensione della gara arrivata stasera a un bivio decisivo
Il quarto Live Show di giovedì 12 novembre aperto con la spettacolare "Giostra" (SEGUI QUI LA DIRETTA), vede salire sul palco dell’X Factor Arena, Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop che, dopo aver vinto il premio come Artista femminile dell’anno alle Victoires de la Musique ed essere stata nominata «Global Woman of the Year» da Billboard, è ora alla vigilia di un attesissimo tour mondiale che la vedrà protagonista in tutto il 2027 (sarà anche in Italia, il 20 maggio, per una tappa al Fabrique di Milano).
L'artista canadese presenta al popolo di XF2026, il suo nuovo singolo “Memories”, che anticipa l’album “Midnight, Mon Amour”, in uscita il prossimo 29 gennaio. Presa per mano da Giorgia, la cantante racconta che questa è la sua prima volta ad esibirsi in Italia.
I numeri e l'ascesa di Charlotte Cardin
Con oltre un miliardo di stream a livello globale, Charlotte Cardin ha raggiunto il successo nel 2021 con “Phoenix”, certificato disco di platino, vincendo quattro JUNO Awards e diventando la prima artista canadese dopo Céline Dion a raggiungere la vetta della classifica canadese di Billboard. “99 Nights”, il suo album del 2023, ha consolidato la sua fama mondiale con altri due JUNO Awards (tra cui quello per l’Album dell’anno). In più, Charlotte Cardin ha ottenuto un enorme successo in Europa e in Nord America con successi in vetta alle classifiche come “Feel Good” (la canzone in lingua francese più trasmessa dalle radio e dalle TV francesi nel 2025, certificata Diamante e con oltre 100 milioni di stream); “Tant pis pour elle”, certificata Oro; e il recente singolo “The Way We Touch”; in più, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Memories”, che anticipa l’album “Midnight, Mon Amour”, in uscita il prossimo 29 gennaio. Charlotte Cardin è, inoltre, una icona in ascesa nel mondo della moda, ed è stata anche headliner di festival rinomati tra cui Bonnaroo, il Festival d’Été de Québec e Les Vieilles Charrues, oltre ad aver tenuto concerti da tutto esaurito allo Zénith di Parigi.