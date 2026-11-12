X Factor 2026, Charlotte Cardin canta il suo nuovo singolo Memories

I numeri e l'ascesa di Charlotte Cardin

Con oltre un miliardo di stream a livello globale, Charlotte Cardin ha raggiunto il successo nel 2021 con “Phoenix”, certificato disco di platino, vincendo quattro JUNO Awards e diventando la prima artista canadese dopo Céline Dion a raggiungere la vetta della classifica canadese di Billboard. “99 Nights”, il suo album del 2023, ha consolidato la sua fama mondiale con altri due JUNO Awards (tra cui quello per l’Album dell’anno). In più, Charlotte Cardin ha ottenuto un enorme successo in Europa e in Nord America con successi in vetta alle classifiche come “Feel Good” (la canzone in lingua francese più trasmessa dalle radio e dalle TV francesi nel 2025, certificata Diamante e con oltre 100 milioni di stream); “Tant pis pour elle”, certificata Oro; e il recente singolo “The Way We Touch”; in più, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Memories”, che anticipa l’album “Midnight, Mon Amour”, in uscita il prossimo 29 gennaio. Charlotte Cardin è, inoltre, una icona in ascesa nel mondo della moda, ed è stata anche headliner di festival rinomati tra cui Bonnaroo, il Festival d’Été de Québec e Les Vieilles Charrues, oltre ad aver tenuto concerti da tutto esaurito allo Zénith di Parigi.