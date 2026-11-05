X Factor, la performance speciale di Fulminacci al terzo Live Show

Il terzo Live Show di giovedì 5 novembre a tema anni Sessanta e Settanta per rivivere l’età d’oro della musica con classici senza tempo ( SEGUI QUI LA DIRETTA ), vede salire sul palco dell’X Factor Arena, Fulminacci. L'artista romano con una performance speciale, pienamente inserita nel mood della “Jukebox Night”, conquista il popolo di XF2026 . Stilosissimo in abito azzurro polvere e cravatta a righe, regala un'esibizione emozionante, prima sulle note di Insieme a te non ci sto più nella versione di Franco Battiato ("Non vedevo l'ora di cantarla e di cantarla qui") e poi su quelle del brano sanremese Stupida sfortuna. Alla padrona di casa ha confessato che quello in corso "è stato uno degli anni più belli della mia vita".

Un successo dopo l'altro

Per Fulminacci è stato sicuramente un anno particolarmente intenso, carico di gratificazioni e successi: dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con “Stupida Sfortuna”, brano - certificato disco di platino - che ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, ad aprile l'artista ha pubblicato il nuovo album “Calcinacci”, certificato Disco d’oro, accompagnato da un tour di grande successo (con, tra gli altri, i sold out al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Assago, e che lo porterà la prossima settimana a due appuntamenti speciali in Spagna, il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona); quindi è stato protagonista di “Calcinacci”, il cortometraggio - diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello, che hanno contribuito alla scrittura insieme allo stesso Fulminacci e a Giovanni Nasta - che espande in forma cinematografica l’universo narrativo dell’album e che è stato inserito nel programma del Fuori Sala, il format ideato da Alice nella città, al Teatro Sistina.