Penultimo appuntamento con X Factor 2026 , è la semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Giovedì 26 novembre su Sky e in streaming su NOW i sei artisti ancora in gara torneranno sul palco per una serata carichissima e piena di tensione dalla quale emergeranno i quattro finalisti di quest’anno, attesi dalla finalissima in programma per giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago. I giudici Francesco Gabbani , Irama , Jake La Furia e Paola Iezzi arrivano così al penultimo capitolo di questa edizione: è arrivato, per loro, il momento di mettere in campo tutte le strategie possibili per supportare i propri artisti che sognano di giocarsi la vittoria e di esibirsi in quello che è il tempio della musica italiana dal vivo. A dettare i tempi nella serata che stabilirà chi, all’ultimo miglio della corsa, è dentro e chi è fuori, la conduttrice dello show Giorgia.

• i Mad-Dog sarebbero alle prese con “Figure It Out”, uno dei brani più rappresentativi dei Royal Blood, un concentrato di rock ruvido e incalzante costruito su basso distorto, batteria martellante e un crescendo esplosivo.

• Le Distanze potrebbero eseguire “Mon amour”, la potente ballad con cui Slimane ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest 2024; a Patrizia invece toccherebbe “Stay”, l’essenziale e intensa ballad soul di Rihanna con Mikky Ekko impreziosita da suoni riconoscibilissimi di chitarra e pianoforte;

La prima si intitola Live Room e ognuno dei sei potrà eseguire un brano realizzato con arrangiamenti personali e accompagnato da una “propria” band di 8 elementi che suonerà dal vivo.

I voti

Alla fine di questo secondo round della semifinale (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), verranno sommati i voti ricevuti nelle due manche dagli artisti protagonisti della seconda manche; il meno votato sarà eliminato senza possibilità di appello; penultimo e terzultimo, invece, si contenderanno l’ultimo posto della finale con il ballottaggio tra i giudici, e come sempre se il quartetto raggiungerà una maggioranza si arriverà subito all’eliminazione, mentre in caso di parità la parola passerà al pubblico per i 200 secondi di Tilt.

L'ospite

Ad arricchire il Live Show 6 di X Factor arriverà sul palco Sayf, artista italo-tunisino classe 1999 che è protagonista di un anno straordinario: dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2026 con “Tu mi piaci tanto”, singolo classificatosi sul podio al secondo posto che ha già ottenuto la certificazione Platino e che ad oggi conta quasi 47 milioni di streaming, a maggio ha pubblicato il suo primo album ufficiale, “Santissimo”, che ha debuttato direttamente al 1° posto della classifica FIMI ed è stato già certificato Platino, confermando un percorso in costante crescita. Sayf – che porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, trasformandole in una narrazione autentica e contemporanea, oltre a essere il volto di riferimento della nuova scena genovese – è reduce dal “Santissimo Tour”, prima tournée nei principali club italiani che ha fatto il pieno di sold out, in attesa dell’unica data live attesa per il 2027, “Santissima Fest”, festival musicale ideato da lui stesso e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla sua terza edizione e previsto per venerdì 16 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova; in più ha anche realizzato il documentario “Il cielo in una stanza”, disponibile sul canale YouTube dell’artista, girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari (Genova).