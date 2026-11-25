Il saluto della famiglia

"Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso", si legge in una dichiarazione condivisa dalla famiglia con Variety. "Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa".

Il messaggio della band

In una dichiarazione, i Duran Duran hanno aggiunto: "Andy era presente fin dall'inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo e, con un umorismo asciutto che trovava un equilibrio perfetto solo nella sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e senza fronzoli, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti".