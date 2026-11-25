Il musicista 65enne aveva un cancro alla prostata metastatico diagnosticato nel 2018
È morto a 65 anni Andy Taylor, per tanti anni chitarrista dei Duran Duran. Lo riporta il Guardian. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio, notizia che rese pubblica nel 2022, quando i Duran Duran stavano per essere inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
Il saluto della famiglia
"Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso", si legge in una dichiarazione condivisa dalla famiglia con Variety. "Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa".
Il messaggio della band
In una dichiarazione, i Duran Duran hanno aggiunto: "Andy era presente fin dall'inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo e, con un umorismo asciutto che trovava un equilibrio perfetto solo nella sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e senza fronzoli, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti".
L'infanzia e l'incontro con la musica
Taylor era nato nel 1961 ed era cresciuto a Cullercoats, nel Northumberland, in una famiglia che lavorava nel settore della pesca locale. Aveva iniziato a suonare la chitarra all'età di 11 anni ed era stato allievo di Dave Black, membro della band che accompagnava David Bowie, gli Spiders from Mars. Ha lasciato la scuola presto per iniziare a suonare in gruppi musicali nei circoli operai.
Con i Duran Duran e i Power Station
Taylor si era unito ai Duran Duran nel 1980, facendo parte della band in due diversi momenti: prima fino al 1986 e poi, dopo una reunion, tra il 2001 e il 2006. Nel 1982 il matrimonio con Tracey Wilson, una delle parrucchiere del gruppo, con cui ebbe quattro figli. In seguito alle crescenti divergenze artistiche con la band (non apprezzava l'uso di tastiere e sintetizzatori), sfruttò una pausa dalla produzione del gruppo per dar vita ai Power Station insieme al bassista John Taylor, al batterista degli Chic Tony Thompson e al cantante Robert Palmer. Nel 1986, Andy Taylor lasciò i Duran Duran per dedicarsi alla direzione rock che aveva intrapreso con i Power Station, sebbene i suoi compagni dei Duran Duran inizialmente credessero che avrebbe continuato a far parte della band: "Ero sull'orlo di un esaurimento nervoso a causa dello stress della nostra vita folle e del mio problema con la cocaina", disse Taylor in seguito. "Aggiungete a questo tutte le liti e i silenzi gelidi... sapevo di doverne uscire. E così feci. Il giorno dopo il Live Aid, smisi di bere e di drogarmi. E iniziai discretamente a chiedere consulenza legale per liberarmi dai Duran Duran".
L'avventura solista
In collaborazione con Steve Jones dei Sex Pistols, pubblicò un album solista, Thunder, nel 1986, e il singolo Take It Easy ottenne un discreto successo negli Stati Uniti. Oltre a registrare un album di cover, Dangerous, lavorò per diversi anni come autore e produttore su commissione, e la sua canzone Lost in You divenne un successo transatlantico per Rod Stewart nel 1988. I Power Station si riunirono brevemente nel 1996, e poi nel 2000 la formazione classica dei Duran Duran si riformò e pubblicò un nuovo album insieme, Astronaut, nel 2004. Andò anche in tour con la band e lavorò a un altro album (poi abbandonato) Reportage, ma fu duramente colpito dalla morte del padre per cancro e lasciò nuovamente la band nel 2006; l'anno successivo gli fu diagnosticata la depressione. Ha trascorso il decennio successivo lontano dalla musica, pubblicando per la prima volta la sua autobiografia Wild Boy: My Life in Duran Duran nel 2008. Nel 2019 ha pubblicato un nuovo singolo da solista e si è unito alla rock band britannica Reef come chitarrista in tour, producendo anche il loro album del 2022 Shoot Me Your Ace. Nonostante il rapporto a volte burrascoso con i Duran Duran nel corso degli anni, Taylor ha dichiarato in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame che non c'era "nessun rancore... solo puro amore e rispetto per tutto ciò che abbiamo scritto, registrato e realizzato insieme".