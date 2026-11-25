Vera von Lehndorff, conosciuta anche come Veruschka, è morta all'età di 87 anni a Berlino, secondo quanto riferito alla Deutsche Presse-Agentur da fonti vicine alla famiglia. L'ex top model tedesca ha lasciato un segno indelebile nella fotografia di moda degli anni '60 ed è stata una delle donne più fotografate della sua generazione

L'ex top model tedesca di fama mondiale Vera von Lehndorff è morta all'età di 87 anni a Berlino, secondo quanto riferito alla Deutsche Presse-Agentur da fonti vicine alla famiglia. Von Lehndorff, conosciuta anche come Veruschka, ha lasciato un segno indelebile nella fotografia di moda degli anni '60 ed è stata una delle donne più fotografate della sua generazione.

l'ex top model tedesca sul grande schermo

L'ex modella è diventata inoltre famosa a livello internazionale grazie al suo ruolo nel film "Blow Up" di Michelangelo Antonioni nel 1966. Negli ultimi anni la donna ha vissuto in modo riservato a Berlino. Fino all'ultimo, come scrive la Bild, il dialogo con i giovani artisti è stato per lei importante e ha fatto parte della sua vita quotidiana.