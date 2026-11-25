cesare cremonini a bologna, la possibile scaletta

Martedì 24 novembre il cantautore ha alzato il sipario sulla nuova tournée raccontando sul profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “Ancona, che data zero!!! Grazie a tutti, è stato emozionante portarvi nel mio nuovo mondo. Grazie a tutta la band, ai tecnici straordinari e a tutta Live Nation Italia per aver creato con me questa bellissima sfida. Siamo entusiasti ed emozionati di arrivare a Bologna per le sette date nella mia città!”. Ora, Cesare Cremonini sarà protagonista di sette concerti all’Unipol Arena di Bologna.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti, in programma da venerdì 27 novembre a domenica 6 dicembre. Attesi i brani tratti dal suo ultimo progetto discografico Amateur, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero:

Paparazzi

Amateur

Non lo diciamo a nessuno

La nuova stella di Broadway

Ora che non ho più te

Maggese

Cavalli da corsa

Perché ti conosco

Grey Goose

Dev’essere così

Disturbo mentale

Logico #1

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Il giardino di sassofoni

Figlio di un re

La ragazza del futuro

Una come te

Lady Madonna

Cose molto piccole

50 Special

Marmellata #25

Athena

Nessuno vuole essere Robin

Poetica

Mega Linz