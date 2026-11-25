Dopo i concerti di Bologna, Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento live all’Inalpi Arena di Torino. In seguito, il cantautore porterà la sua musica all’Unipol Forum di Milano per gli ultimi cinque spettacoli della tournée
Dopo la data zero al PalaPrometeo di Ancona, venerdì 27 novembre Cesare Cremonini darà il via alla serie di appuntamenti live previsti all’Unipol Arena di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
cesare cremonini a bologna, la possibile scaletta
Martedì 24 novembre il cantautore ha alzato il sipario sulla nuova tournée raccontando sul profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “Ancona, che data zero!!! Grazie a tutti, è stato emozionante portarvi nel mio nuovo mondo. Grazie a tutta la band, ai tecnici straordinari e a tutta Live Nation Italia per aver creato con me questa bellissima sfida. Siamo entusiasti ed emozionati di arrivare a Bologna per le sette date nella mia città!”. Ora, Cesare Cremonini sarà protagonista di sette concerti all’Unipol Arena di Bologna.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti, in programma da venerdì 27 novembre a domenica 6 dicembre. Attesi i brani tratti dal suo ultimo progetto discografico Amateur, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero:
- Paparazzi
- Amateur
- Non lo diciamo a nessuno
- La nuova stella di Broadway
- Ora che non ho più te
- Maggese
- Cavalli da corsa
- Perché ti conosco
- Grey Goose
- Dev’essere così
- Disturbo mentale
- Logico #1
- Vieni a vedere perché
- Delfini
- Chiamala felicità
- Il giardino di sassofoni
- Figlio di un re
- La ragazza del futuro
- Una come te
- Lady Madonna
- Cose molto piccole
- 50 Special
- Marmellata #25
- Athena
- Nessuno vuole essere Robin
- Poetica
- Mega Linz
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Dopo i concerti di Bologna, Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento live all’Inalpi Arena di Torino. In seguito, il cantautore (FOTO) porterà la sua musica all’Unipol Forum di Milano per gli ultimi cinque spettacoli della tournée. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:
- 27 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 28 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 30 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 2 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 4 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 5 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 6 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 9 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 10 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 15 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 16 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 18 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 19 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 21 dicembre, Milano - Unipol Forum
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