Le due star della serie televisiva Prime sono protagoniste degli scatti dell'amico di Heuston Lucas White-Smith, che già in passato aveva diffuso istantanee dei due attori scattate fuori dal set Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Da quando, due mesi fa, sono terminate le riprese a Vancouver, tutto tace a proposito di Off Campus e ai fan che sono in attesa della seconda stagione della serie, il cui debutto è fissato ufficialmente per il 28 aprile 2027, non resta che perlustrare i social media per ottenere informazioni sui loro beniamini.

Su Instagram sono spuntate nuove foto con Mika Abdalla e Josh Heuston, i due attori che hanno ottenuto un balzo di popolarità con la prima stagione dello show, in coppia da qualche tempo, fuori dai riflettori.

Le foto sono state pubblicate da Lucas White-Smith, amico di Heuston, e alcune riguardano proprio il compleanno di quest'ultimo che lo scorso 18 novembre ha spento trenta candeline.

Le foto social di Lucas White-Smith Josh Heuston e Mika Abdalla, ancora più attenti alla loro privacy da quando sono finiti nel mirino dei media, si stanno limitando a pubblicare sui rispettivi profili social contenuti che riguardano perlopiù le loro esperienze professionali, le campagne moda e shooting relativi alle molte interviste che hanno rilasciato negli ultimi mesi, da quando sono diventati famosissimi con Off Campus.

I fan possono ringraziare Lucas White-Smith, modello australiano, molto amico di Heuston, per gli scatti che ritraggono sia lui che l'interprete di Allie Hayes in situazioni che non riguardano lo show.

White Smith, che già nei mesi passati ha postato foto scattate in compagnia di Heuston, ha pubblicato un nuovo carosello che contiene immagini varie scattate probabilmente di recente e in molti luoghi diversi, nelle quali ci sono anche l'amico attore e modello e la sua partner Mika Abdalla.

Nel carosello di sedici foto i fan di Off Campus hanno occhi solo per i loro beniamini, che non sono, naturalmente, le uniche persone fotografate.

Scatti di gruppo, momenti di svago, serate fuori e una foto di Heuston con una coroncina sul capo scattata presumibilmente in occasione del suo 30esimo compleanno. Leggi anche Off Campus 2, Riley Davis non tornerà nella nuova stagione della serie

Abdalla e Heuston, insieme fuori dal set Mika Abdalla e Josh Heuston sono una coppia da diversi mesi. Alla recente Paris Fashion Week hanno partecipato insieme alla sfilata di Valentino e non è stato raro vederli protagonisti insieme delle cronache di settore fin dalla scorsa estate.

I due attori, tuttavia, stanno cercando di vivere la loro frequentazione lontano dai riflettori, per questo le nuove foto spuntate sui social sono state molto commentate e condivise dagli account dei fan della serie.

In uno scatto i due attori sono seduti all'aperto e mangiano insieme delle ostriche. Nelle altre foto (tutte nel post visibile in basso), si divertono a posare con i loro amici.

Heuston è presente in molte foto e spesso posa in compagnia dell'amico che le ha raccolte e pubblicate. La didascalia non dice molto su location e data degli scatti ma si suppone che siano tutti abbastanza recenti.

Molti i commenti, fino a questo momento, la maggior parte dei quali scritti dai fan dello show di Prime Video che ringraziano Lucas White-Smith per aver fornito uno sguardo inedito sulla quotidianità dei due attori della serie. Leggi anche Off Campus, Mika Abdalla e Josh Heuston sempre più vicini