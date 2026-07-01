Off Campus, Mika Abdalla e Josh Heuston sempre più vicini

Mika Abdalla e Josh Heuston , gli attori della serie tv Off Campus , sembrano sempre più vicini . I fan avevano già notato una sintonia tra i due durante le interviste e gli eventi promozionali dello show Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) tra battute, sguardi complici, sorrisi e doppi sensi. Inoltre, da perfetto galantuomo, lui le aveva offerto la mano per aiutarla a scendere dai gradini o l’aveva sollevata su un muretto per farla sedere. Non sono poi mancati né alcuni scatti social, seppur in compagnia del resto del cast , né ulteriori avvistamenti, prima all’aeroporto, dove lui la trascinava mentre lei era seduta sul portabagagli, e poi a Parigi, tra gli scaffali di un supermercato. Nelle foto, Heuston affondava la mano tra i folti capelli ricci di Abdalla, che ricambiava la vicinanza poggiando la mano sul braccio del collega. Nessun bacio, né alcuna conferma o smentita ufficiale dei diretti interessati, hanno però spazzato via ufficialmente i dubbi sulla loro presunta relazione. In ogni caso, i fan tifano per la potenziale coppia, anche perché, come scrivono sui social, “se così fosse, Mika starebbe vivendo il suo “momento Allie””. Nella serie tv Off Campus, infatti, Abdalla interpreta Allie Hayes, mentre Heuston interpreta Justin Kohl. Secondo la trama, Allie interrompe una lunga relazione con un ragazzo in apparenza perfetto che, in realtà, la sminuisce in modo sottile e presta poca attenzione ai suoi sogni e alle sue esigenze. In seguito, incontra Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn), con il quale inizialmente instaura un legame solo fisico, destinato però a diventare molto più profondo e ad essere approfondito nella seconda stagione .

MIKA ABDALLA, LA FINE DELLA STORIA CON JAKE SHORT

La storia tra i personaggi di Allie e Dean non sembra quindi andare né oltre il set della serie tv Off Campus, né oltre il progetto realizzato per l’app Quinn, dove entrambi leggono ad alta voce la storia romantico-erotica Rent Free. Nella vita reale, infatti, l’attore Stephen Kalyn è fidanzato da 14 anni e sarebbe prossimo alle nozze, mentre l’attrice Mika Abdalla ha concluso dopo cinque anni la relazione con il collega Jake Short, con il quale prima della rottura aveva vissuto anche un anno di fidanzamento ufficiale. Recentemente, sul wev era diventata virale una clip nella quale l’ex fidanzato, ospite di un podcast, le aveva rivolto un appellativo poco lusinghiero. L’attrice aveva allora ridimensionato l’episodio (che aveva attribuito a una dinamica scherzosa tra loro) e aveva placato così le critiche dei fan. In ogni caso, qualche settimana fa un portavoce dell'attrice aveva confermato la separazione. “A causa del recente interesse per la vita privata di Mika, sarebbe stato doveroso precisare che lei e Jake non stanno più insieme”, aveva detto. “Continuano a sostenersi a vicenda e a rimanere in buoni rapporti, chiedendo gentilmente rispetto per la loro privacy". Durante il programma radiofonico australiano 2DayFM Breakfast with Nath & Emma, la co-conduttrice Emma Chow aveva invece discusso delle indiscrezioni su una possibile relazione tra Abdalla e Josh Heuston: "Da un paio di settimane circolano voci secondo cui due star di Off Campus si frequenterebbero anche nella vita reale”, aveva detto. “Una mia amica lavora per un marchio di lusso di fascia alta, e una persona molto vicina a Josh Heuston ha partecipato a una sfilata di quel marchio, e ora le voci si sono diffuse", aveva aggiunto il produttore CJ. "Quella persona potrebbe aver confermato la notizia”.