I canali social dello show hanno diffuso nuove foto del cast e alcuni brevi video per uficializzare il cambio della coppia di protagonisti del nuovo ciclo di episodi. La storia di Garrett e Hannah continuerà a far parte della trama

Off Campus 2 tornerà con novità che i fan e i media discutono già da settimane e che ora sono ufficiali.

Dean Di Laurentis e Allie Hayes, gli attori Stephen Kalyn e Mika Abdalla, saranno i nuovi protagonisti della storia e di una nuova stagione già attesissima dal pubblico globale.

Per celebrare il passaggio di testimone i quattro protagonisti, nei quali si contano naturalmente Ella Bright e Belmont Cameli, gli interpreti della coppia al centro della stagione di debutto composta da Hannah Wells e Garrett Graham, hanno girato e posato per materiale inedito usato per dare conferma delle ultime notizie online.

Le foto e i video, che vedono i quattro vestiti in maniera elegante e con look simili nello stile, hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico social.

Dean e Allie protagonisti, Hannah e Garrett al loro fianco Off Campus 2 è già una realtà, i fan della serie televisiva tratta dai romanzi di Elle Kennedy lo sanno da prima che lo show debuttasse su Prime Video, ma prima delle recenti conferme c'erano ancora dubbi sull'ordine scelto dagli showrunner per l'adattamento della storia dai libri alla tv.

Un po' come è accaduto per Bridgerton, anche i realizzatori di Off Campus hanno deciso di cambiare l'ordine dei volumi della saga letteraria.

In tv prossimamente (non è ancora stata ufficializzata una data di uscita) arriverà la storia contenuta nel terzo libro di Kennedy, Il tradimento (The Score).

Al centro della trama c'è la storia d'amore tra Dean e Allie, personaggi principali nella prima stagione, le cui vicende affiancavano quelle dei protagonisti Hannah e Dean.

Nati per diventare beniamini di fan, i personaggi di Mika Abdalla e di Stephen Kalyn si sono imposti immediatamente all'attenzione del pubblico.

A breve si prenderanno il centro della scena ma il passaggio non escluderà la storia di Hannah e Garrett, che dovranno consolidare quell'amore di cui sono stati protagonisti nella prima stagione. Approfondimento Off Campus, le differenze tra i libri di Kennedy e la serie

Le parole della creatrice Louisa Levy Louisa Levy, creatrice e showrunner della serie, ha detto: "Siamo così entusiasti di continuare la storia di Allie e Dean come la nostra storia d’amore principale della seconda stagione dopo aver dato il via alla loro storia d’amore nella prima stagione”.

La dichiarazione di Levy riportata anche da Deadline, conferma che la storyline di Hannah e Garrett continuerà a far parte della trama.

“Se ti sei innamorato di Hannah e Garrett, non preoccuparti, saranno comunque parte integrante del nostro robusto ensemble. Non vediamo l’ora di raccontare il prossimo capitolo della storia di tutti. C’è molto da fare per i fan e da guardare!” Vedi anche Off Campus, trailer ufficiale della serie teen. VIDEO

i 4 protagonisti nelle nuove clip e foto "Una coppia sigla un accordo, l'altra mantiene il punteggio", con un'immagine sportiva Off Campus, serie romance che racconta (anche) le vicende di un gruppo di giocatori di hockey, conferma l'avvicendamento di protagonisti da cui ripartirà la nuova stagione.

Le foto e i video pubblicati dal canale social ufficiale dello show e da Prime Video vedono i quattro attori protagonisti che parlano, sorridono e si abbracciano sotto un tiepido sole.

Eleganti, gli uomini in giacca e camicia e le donne con l'abito rosso lungo, i quattro attori, stelle in ascesa del panorama televisivo e seriale, confermano la natura romantica della serie che racconta le vicende di un gruppo di studenti universitari alle prese con lo studio, le sfide dell'età adulta e i problemi di cuore.