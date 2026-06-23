Off Campus, Mika Abdalla e Josh Heuston sono una coppia?

Dopo l'uscita della serie tv su Prime Video, i fan hanno iniziato a chiedersi se tra i due attori ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Tra avvistamenti a Parigi, dichiarazioni radiofoniche e una rottura sentimentale, la conferma ufficiale non è però arrivata

In Off Campus i loro personaggi condividono pochissime scene, eppure durante le interviste promozionali sono stati spesso affiancati, come se tra loro ci fosse una naturale sintonia davanti alla telecamera. Qualcosa che i fan hanno iniziato ad archiviare con cura, compilando montage su TikTok e scambiandosi screenshot nei commenti.

Al centro dell'attenzione ci sono Mika Abdalla ( FOTO ), che nella serie interpreta Allie Hayes, e Josh Heuston , nel ruolo di Justin Kohl. I due hanno trascorso settimane a fare promozione insieme durante il press tour, e la loro complicità davanti alle telecamere non è passata inosservata. Battute, sguardi complici, la tendenza a comparire uno accanto all'altra nelle foto di gruppo: elementi che, presi singolarmente, significano poco, ma che messi insieme hanno fatto scattare più di un'antenna.

Off Campus, la serie romantica con protagonista una squadra di hockey universitario arrivata su Prime Video, ha conquistato rapidamente il pubblico. Ma a tenere banco sui social non è solo la storia d'amore tra i personaggi: sono le vite reali del cast a far impazzire i fan.

La rottura con Jake Short e gli avvistamenti a Parigi

A riaccendere le speculazioni è arrivata la notizia della fine della storia d'amore tra Mika Abdalla e l'attore Jake Short. I due hanno trascorso cinque anni insieme, si sono fidanzati nel 2025 ma, qualche settimana fa, un portavoce dell'attrice ha confermato la separazione, chiedendo rispetto per la privacy di entrambi. Nel frattempo, in rete è riemerso un vecchio video podcast in cui Short si rivolgeva alla ex in modo irrispettoso: l'attore ha in seguito chiesto scusa, definendo le sue parole una battuta fuori luogo.

Con la relazione ufficialmente chiusa, l'attenzione dei fan si è spostata subito su Josh Heuston. A fare da detonatore sono state alcune foto circolate online che ritraggono i due insieme a Parigi: in uno scatto li si vede abbracciati, in un altro sono fianco a fianco in attesa di pagare in un negozio. Un video li mostrerebbe anche in un locale della città. Poco dopo, Heuston ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui compare anche Abdalla, inclusa un'immagine sul sedile di un aereo insieme a lei e al collega Stephen Kalyn.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato un programma radiofonico australiano. Durante la trasmissione 2DayFM Breakfast with Nath & Emma, la conduttrice Emma Chow ha dichiarato di avere fonti secondo cui i due starebbero davvero insieme. Il produttore del programma ha aggiunto di aver ricevuto la conferma da qualcuno vicino a Heuston, presente a una sfilata di una maison di lusso. Non è una smentita, ma nemmeno una conferma ufficiale, e i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio.

Quel che è certo è che Heuston non sarà nel cast della seconda stagione di Off Campus a causa di impegni lavorativi già fissati, mentre Abdalla tornerà come protagonista assoluta. Che ci sia una storia d'amore in corso o meno, il mistero sembra destinato a durare ancora un po'.