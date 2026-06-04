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Ella Bright, Mika Abdallah e Louisa Levy, creatrice e regista di Off Campus, durante uno shooting promozionale della serie organizzato all'Empire State Building. Off Campus è uno show al femminile. La storia è ideata da una donna, proprio come la serie e il punto di vista dei personaggi femminili è molto condiviso anche dai personaggi maschili. Questo è uno degli elementi più apprezzati dalle spettatrici dello show (nonché dalle lettrici dei libri di Kennedy).