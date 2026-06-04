Chi è Mika Abdalla, l'attrice che interpreta Allie Hayes nella serie tv Off Campus. FOTO
L'attrice che dà il volto a Allie Hayes nella serie televisiva in streaming su Prime Video, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è uno dei volti più popolari del piccolo schermo in questa stagione. Allie, la migliore amica della protagonista Hannah, sarà la star femminile principale della prossima stagione di "Off Campus", già in lavorazione. Ecco quali sono gli altri ruoli interpretati dall'attrice texana