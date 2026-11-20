La star canadese che ha dato il volto a Sean, il fidanzato storico di Allie/Mika Abdalla, nella prima stagione, non comparirà nei prossimi episodi ma il suo personaggio continuerà a essere importante per la nuova protagonista femminile dello show Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A cinque mesi dal debutto di Off Campus 2 arrivano novità sul cast della serie, importanti per comporre i pezzi della nuova trama.

Riley Davis, l'attore che ha interpretato Sean nella stagione di debutto della serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy, non tornerà nei prossimi episodi.

La notizia è stata data da Davis stesso in un'intervista rilasciata a People Magazine in esclusiva.

Sean non scomparirà nella storia ma il suo futuro sullo schemo è ancora da definire.

Il mancato incontro con la produzione La vicenda di Allie (Mika Abdalla) sarà centrale nella seconda stagione di Off Campus, come ormai certamente sapranno i fan della serie Prime Video, ma la trama dovrebbe concentrarsi principalmente sulla sua storia con Dean.

Sean, il fidanzato storico di Allie, non comparirà, ciò significa che la relazione tra lui e Allie, caratterizzata fin dall'inizio da fasi altalenanti, subirà uno stop deciso.

Queste le ipotesi sulla nuova trama di Off Campus, alla luce della conferma dell'assenza di Riley Davis nel cast della stagione 2.

"Non sarò nella prossima stagione", ha detto Davis a People sul red carpet della première di New York del suo ultimo film, Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy di Joffé.

Davis e la produzione di Off Campus non hanno trovato un punto d'incontro e l'attore non è stato coinvolto nelle riprese.

Il personaggio di Sean era previsto ma, sia per gli impegni dell'attore che per i tempi della produzione, le riprese non sono state possibili. "Vedremo cosa succederà in futuro", ha aggiunto. Leggi anche Off Campus 2, Shay Rudolph sarà Summer Di Laurentis