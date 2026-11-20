Il testo del singolo Sto Da Dio





Oh-oh, è sempre ora di andare

Salutarsi e poi vroom nel traffico

Ah-ah, chissà perché

Lecco 'sto gelato, scrollo e mi annoio un po'

Tutta immagine, gente fragile

Quanti sogni lì bloccati nel traffico

Ah-ah, ah-ah curami

Guida tu mi metto comodo che così sto da Dio



Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sì, lo so, ma sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Tu come stai? Io sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sì, sì, così, sì, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio



Sto da Dio se rimani con me

E mi tieni per mano

E se piango e tu non farci caso

È bello starti vicino

Tutti i nostri discorsi

Gli amici un po' persi

Mia mamma che fuma da sola

Sto da Dio e non so bene perché

Ma voglio dirtelo ancora

Ancora e ancora e anco...

Sto da Dio se rimani con me

E mi tieni per mano

E se piango e tu non farci caso

È bello starti vicino

Tutti i nostri discorsi

Gli amici un po' persi

Mia mamma che dorme da sola

Sto da Dio e non so bene perché

Ma voglio dirtelo ancora

Ancora e ancora e ancora

Ancora, ancora, ancora

Ancora, ancora



Io sto da Dio, sì

Sì, sì, sì, sì, sì, sto da Dio (Tutto è fragile)

Ma sto da Dio (Tutto è fragile)

Sì, lo so, ma sto da Dio (Tutto è fragile)

Sto da dio, sto da Dio (Tutto è fragile)

Sì, sì, così, sì, sto da Dio (Tutto è fragile)

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio, sto da Dio

Sto da Dio



Sto da Dio se rimani con me

E mi tieni per mano

E se piango e tu non farci caso

È bello starti vicino

Tutti i nostri discorsi

Gli amici un po' persi

Mia mamma che fuma da sola

Sto da Dio e non so bene perché

Ma voglio dirtelo ancora

Ancora e ancora e anco...

Sto da Dio se rimani con me

E mi tieni per mano

E se piango e tu non farci caso

È bello starti vicino

Tutti i nostri discorsi

Gli amici un po' persi

Mia mamma che dorme da sola

Sto da Dio e non so bene perché

Ma voglio dirtelo ancora