Esce oggi, venerdì 20 novembre 2026, Sto da Dio, il nuovo singolo di Cosmo che accompagna la pubblicazione dell'album Il fiore del futuro. Tra sonorità hyperpop e sensibilità sentimentale, il brano ruota attorno a una richiesta di rassicurazione che nasconde una contraddizione: dire di stare bene quando forse non è davvero così. Scopriamo le parole della canzone e il loro significato, anche quello tra le righe
Esce oggi, venerdì 20 novembre 2026, il nuovo singolo di Cosmo, dal titolo Sto da Dio (che potete ascoltare nel video in fondo a questo articolo). Si tratta del brano che accompagna la pubblicazione dell'album Il fiore del futuro. Tra sonorità hyperpop e sensibilità sentimentale, questo nuovo tassello del puzzle artistico di Cosmo ruota attorno a una richiesta di rassicurazione che nasconde una contraddizione: dire di stare bene quando forse non è davvero così.
Sto da Dio è tra gli ultimi brani nati durante la lavorazione del disco assieme al produttore e musicista Alessio Natalizia e rappresenta uno dei momenti più esplicitamente pop del progetto.
Scopriamo di seguito il testo e il significato, anche tra le righe, della canzone Sto da Dio.
Il testo del singolo Sto Da Dio
Oh-oh, è sempre ora di andare
Salutarsi e poi vroom nel traffico
Ah-ah, chissà perché
Lecco 'sto gelato, scrollo e mi annoio un po'
Tutta immagine, gente fragile
Quanti sogni lì bloccati nel traffico
Ah-ah, ah-ah curami
Guida tu mi metto comodo che così sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sì, lo so, ma sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Tu come stai? Io sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sì, sì, così, sì, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio
Sto da Dio se rimani con me
E mi tieni per mano
E se piango e tu non farci caso
È bello starti vicino
Tutti i nostri discorsi
Gli amici un po' persi
Mia mamma che fuma da sola
Sto da Dio e non so bene perché
Ma voglio dirtelo ancora
Ancora e ancora e anco...
Sto da Dio se rimani con me
E mi tieni per mano
E se piango e tu non farci caso
È bello starti vicino
Tutti i nostri discorsi
Gli amici un po' persi
Mia mamma che dorme da sola
Sto da Dio e non so bene perché
Ma voglio dirtelo ancora
Ancora e ancora e ancora
Ancora, ancora, ancora
Ancora, ancora
Io sto da Dio, sì
Sì, sì, sì, sì, sì, sto da Dio (Tutto è fragile)
Ma sto da Dio (Tutto è fragile)
Sì, lo so, ma sto da Dio (Tutto è fragile)
Sto da dio, sto da Dio (Tutto è fragile)
Sì, sì, così, sì, sto da Dio (Tutto è fragile)
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio, sto da Dio
Sto da Dio
Sto da Dio se rimani con me
E mi tieni per mano
E se piango e tu non farci caso
È bello starti vicino
Tutti i nostri discorsi
Gli amici un po' persi
Mia mamma che fuma da sola
Sto da Dio e non so bene perché
Ma voglio dirtelo ancora
Ancora e ancora e anco...
Sto da Dio se rimani con me
E mi tieni per mano
E se piango e tu non farci caso
È bello starti vicino
Tutti i nostri discorsi
Gli amici un po' persi
Mia mamma che dorme da sola
Sto da Dio e non so bene perché
Ma voglio dirtelo ancora
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Il significato di Sto da Dio
Al centro del brano Sto da Dio c'è il ritornello "dimmi che sto bene, che sto da dio", una frase che funziona quasi come un mantra. La richiesta di essere rassicurati si ripete fino a mostrare la propria contraddizione: dietro l'affermazione di stare benissimo si nasconde infatti il bisogno che sia qualcun altro a confermarlo.
Il significato della canzone si muove quindi tra ironia e vulnerabilità. "Sto da Dio" può essere letto come una dichiarazione di benessere, ma anche come il tentativo di convincersi che tutto vada bene quando la realtà suggerisce il contrario. In un'intervista pubblicata in occasione dell'uscita dell'album, Cosmo ha raccontato che il brano è nato proprio da quel ritornello e da un periodo difficile.
L'artista ha inoltre spiegato che, nel suo caso, a farlo stare davvero bene è la figlia più piccola, Linda, che ha cinque anni e che, con il proprio mondo, riesce a trascinarlo in una dimensione più luminosa.
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Le sonorità del nuovo singolo
Musicalmente Sto da Dio è il brano più apertamente pop di Il fiore del futuro. La produzione di Alessio Natalizia guarda all'hyperpop e combina elementi elettronici e digitali con una componente sentimentale.
Il risultato si inserisce nella ricerca sonora che attraversa il nuovo album, ma con una caratteristica particolare: secondo Cosmo, Sto da Dio è anche il pezzo più veloce che abbia mai scritto, costruito su un ritmo di 155 battiti al minuto.
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Il fiore del futuro, l'altra faccia di La fonte
Il nuovo singolo arriva a soli sette mesi da La fonte. I due album sono stati concepiti e lavorati contemporaneamente e rappresentano due anime differenti dello stesso percorso artistico. Cosmo ha spiegato di aver immaginato fin dall'inizio una trilogia cominciata con Sulle ali del cavallo bianco, proseguita con La fonte e destinata a concludersi proprio con Il fiore del futuro.
Se La fonte rappresentava la dimensione più morbida, intima e solare, il nuovo disco ne costituisce il rovescio più notturno, istintivo e sperimentale. Un passaggio che coinvolge anche la musica, con influenze elettroniche, trap, sonorità latine e suggestioni provenienti dalla musica contemporanea.
L'album comprende 14 brani: Desperado dell'Amore, Sto da Dio, Vacci piano, Provo a vivere, Ultrapop, Appunti, Quale fiore, Smontami, Il futuro pt. 1, Il futuro pt. 2, Dalla Tua Fonte alla Mia Bocca, Frittura d'amore, Collegarsi e Prendersi cura.
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Il tour di Cosmo nel 2027
Dopo l'uscita dell'album, Cosmo porterà Il fiore del futuro dal vivo con un tour nei club italiani. Il Il fiore del futuro Club Tour 2027 partirà il 29 gennaio da Bologna, con le prime due date all'Estragon già sold out.
Il calendario proseguirà a Bologna il 31 gennaio, poi a Napoli, Padova, Milano, Venaria, Roma, Firenze e Molfetta. L'appuntamento milanese è fissato per l'8 febbraio all'Alcatraz, mentre la tournée si concluderà il 26 febbraio a Molfetta.
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