Margherita partiamo dalla storia di Un Tripudio di Pelle e di Baci, un progetto intimo, rivolto più all’anima che all’esterno: come è nato? Cosa ti ha spinto a confrontarti con la te allo specchio?

Più che verso l’anima, che non ci credo molto, è diretto verso il corpo che racchiude quello che ci serve. Mi sono confrontata con un flusso di pensieri che esiste in ognuno di noi, prima guardavo il mondo fuori e ora è diventata una esigenza indagare le sofferenze più umane, questo è un disco più universale.



Il video di Se c’è un Amico mi ha ricordato certe atmosfere di Sophia Coppola, tipo Il Giardino delle Vergini Suicide e di David Lynch in Mulholand Drive con la sua atmosfera cupa: tu mai ti i vede a figura intera e c’è la speranza affidata a un ottovolante e a un arcobaleno: la sola salvezza, dunque, è un amico immaginario?

No, quello di cui parlo è un amico vero, è la ricerca di un rapporto vero dove c’è un reale scambio e ascolto. Non la vedo cupa, in tutto c’è una percentuale di speranza abbastanza alta ma il cinema di David Lynch e l’opera prima di Sophia Coppola hanno a che fare con l’inconscio, ed è il senso di quel video, un eterno movimento del nostro inconscio, tra il mondo naturale che va avanti e quello che abbiamo dentro.



L’introduzione col suo tripudio di intenti è già un manifesto: è l’affermazione del valore del no? Oggi tendiamo a essere troppo accondiscendenti e io credo che il no sia libertà.

Il No è quanto di più libero oggi ci sia, il bambino sperimenta l’esercizio dell’identità e dell’opposizione con il no. La carriera si fai sui no, è una ricerca del proprio percorso.



Falla è la canzone della cura: oggi sentiamo ma non ascoltiamo, guardiamo ma non vediamo e in più rimandiamo, procrastiniamo. Perché l’azione abbinata alla cura è così difficile da coltivare?

La cura è una pratica atletica e quotidiana, è nella prassi dei piccoli gesti, non è solo mentale, passa attraverso il corpo, c’è un arrangiamento sportivo, in tutto il disco c’è la dinamica del movimento. Certe canzoni sono venute a galla senza una grande volontà razionale di analizzare dei temi bensì da cose che avevo dentro.



“Meglio che ci lasciamo che tanto neanche ci amiamo più ormai” dici in Gran Finale: perché, secondo te, non capiamo quando una storia finisce e allungandola forzatamente andiamo a rovinare anche il ricordo?

La cosa più difficile è separarsi, l’ultima frase dice sai che rinascere non è banale: rinascere è anche staccarsi dal passato e venire alla luce da soli.



L’Hai Capito e Le Persone Buone sono la rinascita, è il giro di boa dell’esistenza, è una epifania: hai capito cosa vuoi? E chi sono, nel 2026, le persone buone?

Quelle che sanno stare bene anche se stanno da sole. Se coltivano i rapporti non si sentiranno mai sole.



Gatinho è esplorazione, è l’elemento esotico del disco: “nel buio di un bar il silenzio di un bacio la felicità a un palpo dal naso” sembra una frase uscita da un libro di Gabriel Garcia Marquez. Ti chiedo se la samba la esplorerai in futuro e se ti consideri una romantica.

Questa canzone è nata in Argentina e si è sviluppata in Brasile; anche nei dischi precedenti ho esplorato altri mondi musicali, se servono a dare un abito giusto ai brani sono i benvenuti. In Gatinho ho chiamato i Selton a suonare gli strumenti.



“Tutto è tutto giusto perché il mondo gira storto” dici in Comunque Innamorata: oggi ti senti in credito o in debito emotivo?

Mi sento alla pari, non assolutamente in debito. Ho investito tanto e tanto ho ricevuto.



L’Autostima col suo incipit onomatopeico è la canzone dello stupore? E’ la canzone di una bambina che canta a squarciagola tra le rose e che ha la vita davanti?

L’inizio con quella gonna mi sta bene ma il mio primo cavallo di battaglia è stato la canzone Per Un bacio dove parlavo delle mie gambe. E’ la canzone di una donna che sa godersi i singoli momenti e in particolare in quelli che rappresentano la vera bellezza dei bambini ci sono i miei nipoti.



Alla fine possiamo dire che la Margherita che si odia è stata disinnescata e ora non ti dici più “no non ce la fai” e hai trovato l’antidoto per quel veleno che va diritto al cervello?

Totalmente. Insomma, come disse tua mamma…”la vita è bella ne varrà la pena”?

Mi faccio ancora molti danni ma meno di prima, c’è stata una crescita, il disco è stato un percorso e ora mi sono alzata dal divano e vado in palestra. Siamo privilegiati.



Che accadrà nelle prossime settimane?

Tutto il 2027 è già strutturato, ho chiuso la scaletta delle due date a Roma e Milano, rispettivamente l’8 e il 10 febbraio: è la prima volta che mi esibisco in teatri così grandi; poi sto lavorando da due anni al mio prossimo film, dopo l’esperienza gratificante della mia opera prima Gloria!: mi piace la complessità del cinema.

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