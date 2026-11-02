"Singolarmente", i 34 singoli usciti e da non perdere

28/32 Credit Jacopo Margnini

Milano cazzi e mazzi di Simone Matteuzzi è brano che intreccia l’elettronica più modaiola allo stornello ubriaco da osteria, tra virate sonore improvvise e parole vivide e precise, che procedono per flash e immagini e tra le quali si nascondono sorprendenti Easter Egg

"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere