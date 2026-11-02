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"Singolarmente", i 34 singoli usciti e da non perdere

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Credi Pugni - Alice Bazzini

Un ottobre da record, un ottobre stracolmo di musica bella e fresca. Sono Troppo Poco di Pugni (brano che parla di chi si sente in posizione difficile in amore) e Tempesta della Mente di Éirin (che ci spinge a osservare i nostro mostri interiori da una diversa prospettiva) sono i due brani più identitari. Tolta la coppia già segnalata tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito
 

SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

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