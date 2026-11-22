Piedone Uno Sbirro a Napoli, il cast della stagione 2 in arrivo il 23 novembre su Sky
Le strade di Napoli, le contraddizioni di una città viva e complessa, la ricerca di una verità che sembra sempre sfuggire. In esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre ritorna "Piedone- Uno Sbirro a Napoli", la nuova produzione Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer. Vediamo tutti i protagonisti di questa seconda stagione