1/16 Ph. Marco Ghidelli

Finalmente ritornano le avventure di Piedone - Uno Sbirro A Napoli da lunedì 23 novembre su Sky Cinema e in straming solo su NOW. In tre film da 90 minuti prodotti da Sky Studios, Wildside – società del gruppo Fremantle – e Titanus Production, una società del gruppo Titanus, e diretti da Alessio Maria Federici, ritroviamo Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello alle prese con indagini sempre più complicate e attuali in una Napoli pulsante e ricca di contrasti.

Salvatore Esposito, da Gomorra a Piedone. FOTOGALLERY