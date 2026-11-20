Margot Sikabonyi, cosa fa oggi l'attrice che interpretava Maria in Un medico in famiglia
L’attrice nata a Roma da madre canadese e padre ungherese è stata una delle star della popolare fiction Rai. È da poco tornata sulle scene, con un film appena uscito (Un’altra me, la commedia diretta da Luca Brignone), dopo aver scritto qualche anno fa un romanzo sul senso della vita. Scopriamo tutto sull’interprete della primogenita di Gabriele “Lele” Martini, il medico interpretato da Giulio Scarpati
A cura di Camilla Sernagiotto