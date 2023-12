1/15 Credits: Webphoto e Getty

La serie televisiva italiana Un medico in famiglia compie un quarto di secolo. Scopriamo come sono diventati oggi gli attori del cast, da quel lontano 1998 in cui tutto ebbe inizio. Incominciamo dall’attore Giulio Scarpati, che nella serie interpretava il protagonista Lele Martini. Nella foto lo vedete a sinistra nella prima stagione della serie e a destra in una foto recente



Un medico in famiglia, Lino Banfi apre all'undicesima stagione