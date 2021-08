Domiziana Giovinazzo di "Un medico in famiglia" è convolata a nozze

L’interprete di Elena Martini nella serie tv “Un medico in famiglia” si è sposata con il compagno Angelo il 27 agosto 2021 Condividi:

Fiori d’arancio per l’attrice Domiziana Giovinazzo, volto della celebre serie tv “Un medico in famiglia”, in cui ha interpretato il ruolo della piccola Elena Martini. Il matrimonio tra la bella Domiziana e il compagno Angelo è avvenuto il 27 agosto 2021, mentre l’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram della giovane interprete, in cui è apparsa una foto inequivocabile. L’attrice, in abito da sposa, abbraccia il neo marito e lo bacia fuori dalla chiesa dove si è svolta la cerimonia religiosa. Un sogno d’amore che si è realizzato dopo la nascita del loro primo figlio, Lorenzo, che aveva già portato tanta gioia e serenità alla giovane coppia. Domiziana ha poi scelto di condividere altri scatti con i suoi follower in cui appare felicissima mentre brinda con Angelo, circondati da parenti e amici.

Domiziana Giovinazzo e Angelo, la romantica cerimonia approfondimento Giulia De Lellis al matrimonio della sorella Veronica. FOTO Lei, fasciata in un abito con scollo a cuore e trasparenze, è raggiante e sorride di felicità. Lui, elegante nel suo completo scuro, la abbraccia e la bacia con tenerezza. Domiziana è stata accompagnata in chiesa, tra gli applausi dei presenti, dove si è tenuta la cerimonia. Subito dopo i neo sposini e gli invitati si sono trasferiti in una splendida villa, dove si è svolto il ricevimento. Nel giardino adibito a festa la coppia ha brindato e scelto di fare il celebre “taglio della torta”, per poi concedersi un romantico ballo sotto le stelle. L’annuncio del matrimonio era arrivato su Instagram, dove l’attrice aveva dichiarato che avrebbe compiuto un altro importante passo per la sua vita privata. Angelo, il marito, è una persona piuttosto riservata e non conosciamo i dettagli della sua sfera professionale, di cui entrambi mantengono il riserbo.

