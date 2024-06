Lino Banfi presto bisnonno, nipote incinta con procrezione assistita

Come spiegato dalla madre della ragazza, Rosanna Banfi, nel programma Storie di donne al bivio, la giovane ha scoperto di essere in menopausa precoce. “Spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”, ha detto l'attrice

Lino Banfi diventerà presto bisnonno. Sua nipote Virginia , figlia di Rosanna Banfi , aspetta un bambino. La futura nonna ha condiviso la lieta notizia in tv, ospite del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta, nella puntata che andrà in onda il 4 luglio. “Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a 27 anni ”, ha raccontato l’attrice. “Ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita ”. Dopo due tentativi non riusciti, “la terza volta è rimasta incinta”.

"SPERO CHE MIA MADRE VEGLI SULLA SUA NIPOTE DEL CUORE"

La notizia ha rallegrato l’intera famiglia, ma le preoccupazioni restano. “I rischi sono tanti”, ha aggiunto Rosanna. “Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere”. Tuttavia, “Virginia è determinata” e, in attesa di terminare il primo trimestre della gravidanza, il più delicato, “sta a letto”. La felicità di Rosanna è alle stelle ma per adesso, “per scaramanzia”, non ha comprato per il nascituro “nemmeno un ciuccio o un bavaglino”. L’attrice si augura di stringere presto tra le braccia il bebé, e che il bimbo riceva una protezione speciale: “Spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”.