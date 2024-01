Fedez alla figlia: "Ti metto i poster di Lino Banfi". E lui risponde

Nuovo siparietto in casa Ferragnez. La piccola Vittoria mette tutto sottosopra e "disturba" il gioco cui il papà Fedez e il fratellino Leone erano impegnati. "Ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta", è stata la simpatica reazione del rapper: Vittoria, infatti, è appassionatissima della protagonista del film d'animazione Frozen. Un "avvertimento" scherzoso che la piccola non comprende a fondo, perché non sa chi sia Lino Banfi. Anche Leone ha qualche dubbio: "Cos'è?", chiede al papà. E mentre la paura di perdere la sua Elsa prende il sopravvento, Fedez abbraccia Vittoria amorevolmente. Una scenetta che non è sfuggita ai commenti del web ma neanche al diretto interessato, che ha "risposto" a distanza con un video sui social.