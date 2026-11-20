Tornano le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. Regia di Alessio Maria Federici. Scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production. Da lunedì 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Un omicidio che scuote Napoli, un’indagine che porta alla luce le contraddizioni del turismo di massa e una verità destinata a cambiare gli equilibri della squadra. Nel primo appuntamento con PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE , il poliziesco Sky Original con Salvatore Esposito , Silvia D’Amico e Fabio Balsamo , Vincenzo Palmieri torna in servizio dopo la ferita subita nello scontro con il clan di Iodice. Il primo episodio sarà disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW .

cosa vedremo nella stagione 2

Palmieri torna in servizio: indaga sull’omicidio di un’attivista mentre l’ombra di Iodice continua a pesare sul suo percorso.

Guarito e pronto a riprendere il proprio posto in squadra, Palmieri si trova subito ad affrontare un caso delicato: l’omicidio di Amalia Russo, un’attivista impegnata nella difesa del diritto alla casa. Insieme a Sonia Ascarelli, l’ispettore segue le tracce di un sistema di sfruttamento legato all’overtourism, che rivela il volto più problematico delle trasformazioni della città. Ma mentre le indagini procedono, l’ombra di Edoardo Iodice continua a incombere sul suo percorso.

Diretto da Alessio Maria Federici, PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE è una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE | lunedì 23 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.