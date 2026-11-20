La seconda stagione del reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi è finita con la vittoria dei Leali. Il comico Daniele Gattano e il ballerino Pasquale La Rocca sono arrivati alla fine del gioco e si sono divisi il montepremi. Prima di loro, tutti i Traditori erano stati scoperti, compresa Lorella Cuccarini, la traditrice segreta

Questa volta hanno vinto i Leali.

Un anno fa la prima edizione di The Traitors Italia si era chiusa con il successo di Giuseppe Giofrè, rimasto traditore fino alla fine. La seconda stagione invece è andata in un altro modo: il gruppo è riuscito a scoprire tutti i Traditori prima della fine.

Su Prime Video sono ora disponibili tutte e sei le puntate del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che quest’anno ha messo in gioco 14 personaggi famosi della tv, dello sport, della musica e del web (lo show è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

The Traitors Italia 2, come è andata la finale

L’ultimo episodio si è aperto con il gioco della Maledizione, dove Filippo Magnini ha avuto la peggio nel confronto con Lorella Cuccarini, che non poteva essere eliminata perché Traditrice. Poi c’è stata l’ultima tavola rotonda. La conduttrice ha provato a far cadere i sospetti sul cantante Biondo, ma questa volta i compagni non le hanno creduto e l’hanno votata tutti per metterla al bando. Jolanda Renga ha ricordato un dettaglio di qualche puntata prima: un occhiolino che Awed aveva fatto a Cuccarini durante una votazione, come se fossero d’accordo.

Con cinque concorrenti ancora in gioco, durante la Cerimonia delle Polveri il gruppo ha eliminato Biondo all’unanimità. Poi è uscita Jolanda Renga, dopo due votazioni finite in parità e un terzo scrutinio deciso dal voto di Giulia Salemi. Alla fine sono rimasti in tre. Salemi ha proposto di fermarsi e dividere il premio, ma Gattano e La Rocca hanno preferito continuare e hanno votato contro di lei. Così sono rimasti solo loro due e si sono divisi il montepremi a metà.