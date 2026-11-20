La seconda stagione del reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi è finita con la vittoria dei Leali. Il comico Daniele Gattano e il ballerino Pasquale La Rocca sono arrivati alla fine del gioco e si sono divisi il montepremi. Prima di loro, tutti i Traditori erano stati scoperti, compresa Lorella Cuccarini, la traditrice segreta
Questa volta hanno vinto i Leali.
Un anno fa la prima edizione di The Traitors Italia si era chiusa con il successo di Giuseppe Giofrè, rimasto traditore fino alla fine. La seconda stagione invece è andata in un altro modo: il gruppo è riuscito a scoprire tutti i Traditori prima della fine.
Su Prime Video sono ora disponibili tutte e sei le puntate del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che quest’anno ha messo in gioco 14 personaggi famosi della tv, dello sport, della musica e del web (lo show è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
The Traitors Italia 2, come è andata la finale
L’ultimo episodio si è aperto con il gioco della Maledizione, dove Filippo Magnini ha avuto la peggio nel confronto con Lorella Cuccarini, che non poteva essere eliminata perché Traditrice. Poi c’è stata l’ultima tavola rotonda. La conduttrice ha provato a far cadere i sospetti sul cantante Biondo, ma questa volta i compagni non le hanno creduto e l’hanno votata tutti per metterla al bando. Jolanda Renga ha ricordato un dettaglio di qualche puntata prima: un occhiolino che Awed aveva fatto a Cuccarini durante una votazione, come se fossero d’accordo.
Con cinque concorrenti ancora in gioco, durante la Cerimonia delle Polveri il gruppo ha eliminato Biondo all’unanimità. Poi è uscita Jolanda Renga, dopo due votazioni finite in parità e un terzo scrutinio deciso dal voto di Giulia Salemi. Alla fine sono rimasti in tre. Salemi ha proposto di fermarsi e dividere il premio, ma Gattano e La Rocca hanno preferito continuare e hanno votato contro di lei. Così sono rimasti solo loro due e si sono divisi il montepremi a metà.
Chi sono Daniele Gattano e Pasquale La Rocca
Daniele Gattano è un comico e stand-up comedian, conosciuto soprattutto per gli spettacoli dal vivo e per le partecipazioni in tv. Durante il gioco non ha mai cambiato idea: ha sospettato di Lorella Cuccarini fin dalla prima puntata e poi ha fatto anche i nomi di Awed e Valentina Nappi. Pasquale La Rocca è un ballerino e coreografo, che il pubblico conosce come uno dei maestri di Ballando con le stelle. Ha giocato in modo più flessibile e in alcuni momenti decisivi ha guidato le scelte del gruppo, a cominciare dall’eliminazione di Awed. Alla presentazione del programma aveva scherzato sul suo rapporto con la verità: “Dicevo le bugie prima di The Traitors e continuo a dirle anche oggi”.
La fine dei Traditori
All’inizio della stagione Alessia Marcuzzi aveva scelto tre Traditori: il creator Awed, l’attrice Valentina Nappi e Lorella Cuccarini. Cuccarini era la traditrice segreta, una novità di questa edizione. I primi due sono stati scoperti e messi al bando prima della finale, mentre la conduttrice è riuscita a nascondere il suo ruolo quasi fino alla fine. Il risultato è stato l’opposto di quello della prima stagione, quando Giofrè era arrivato all’ultima tavola rotonda senza essere scoperto e aveva vinto i 100mila euro, donandone poi metà in beneficenza. Tra i concorrenti di quest’anno c’erano anche Camihawke, Francesca Barra, Giorgia Palmas, Gianluca Torre e Mario Ermito.
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The Traitors Italia 2, cast del reality condotto da Alessia Marcuzzi
La seconda stagione del reality di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva con sei episodi, distribuiti in tre appuntamenti: i primi tre il 6 novembre, due il 13 novembre e il finale il 20 novembre. Alla guida torna Marcuzzi, mentre nel cast ci sono 14 concorrenti provenienti da televisione, musica, sport, comicità e mondo digitale. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione A cura di Camilla Sernagiotto