Camihawke, il primo bacio social con Tananai

Camihawke, il primo bacio social con TananaiSpettacolo
Il 21 giugno la content creator ha compiuto 36 anni e ha condiviso nelle Story Instagram un video dove festeggia insieme agli amici e al cantautore, con il quale fa coppia ormai da diversi mesi
Camihawke e Tananai si sono scambiati il primo bacio social. Il 21 giugno la content creator, all’anagrafe Camilla Boniardi, ha compiuto 36 anni e ha pubblicato nelle Story Instagram un video dove, circondata dagli amici, ha spento una candelina improvvisata, creata forse con un semplice pezzo di carta. Poco dopo, il cantautore, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, 31 anni, si è avvicinato per scambiare con lei un tenero bacio. “Trovare qualcuno che se non ha una candelina se ne inventa una”, ha scritto Camihawke.
LA STORIA D'AMORE
Le voci sulla relazione tra Camihawke e Tananai si rincorrevano dal settembre 2025, quando la coppia era stata avvistata in un rifugio in montagna. Nello stesso periodo, la content creator aveva partecipato al concerto del cantautore all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Lei aveva chiuso la precedente relazione di sette anni con Aimone Romizi, il frontman del gruppo Fast Animals and Slow Kids, mentre lui si era lasciato dopo cinque anni d’amore con l’architetto e interior designer Sara Marino. In un’intervista a Fanpage, Camihawke aveva dichiarato: “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”. Aveva poi messo l’accento sulla volontà di mantenere il maggior riserbo possibile: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”. Da allora, i due hanno fatto tanti passi avanti, dalla presentazione alle rispettive famiglie, alla convivenza, fino all’inizio del nuovo anno insieme in Messico dove, però, avevano ancora evitato di pubblicare foto o video l’uno in compagnia dell’altra. Lo scorso marzo, invece, durante un successivo viaggio in Spagna, Camihawke aveva pubblicato su Instagram due scatti insieme a Tananai. Nel carousel, entrambi apparivano su una spiaggia sbiaditi e sovraesposti, lui di spalle e lei sorridente mentre lo guardava e, subito dopo, lo abbracciava.
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CHI SONO TANANAI E CAMIHAWKE
Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, 31 anni, è un cantautore e produttore milanese. Dopo gli esordi nella musica elettronica, è ora uno dei nomi più apprezzati del pop contemporaneo, dove mescola testi ironici e malinconici a melodie orecchiabili. Ha raggiunto il grande pubblico grazie al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale. Camilla Boniardi, nota come Camihawke, 36 anni, è una content creator e scrittrice di Monza. Grazie alla sua autoironia, ha iniziato la propria carriera sui social con video comici che hanno presto conquistato un vasto pubblico. Collabora inoltre con radio e tv.
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L’artista 29enne ha iniziato dieci anni fa producendo musica elettronica con lo pseudonimo Not for Us, poi nel 2018 è arrivata la svolta cantautorale con il singolo d’esordio “Volersi male”. Due le partecipazioni a Sanremo, una nel 2022 con “Sesso occasionale” e una nel 2023 con “Tango”. I suoi testi parlano spesso della complessità dell’amore, alternando toni più malinconici a ritmi più pop