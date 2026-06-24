Camihawke, il primo bacio social con Tananai

LA STORIA D'AMORE

Le voci sulla relazione tra Camihawke e Tananai si rincorrevano dal settembre 2025, quando la coppia era stata avvistata in un rifugio in montagna. Nello stesso periodo, la content creator aveva partecipato al concerto del cantautore all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Lei aveva chiuso la precedente relazione di sette anni con Aimone Romizi, il frontman del gruppo Fast Animals and Slow Kids, mentre lui si era lasciato dopo cinque anni d’amore con l’architetto e interior designer Sara Marino. In un’intervista a Fanpage, Camihawke aveva dichiarato: “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”. Aveva poi messo l’accento sulla volontà di mantenere il maggior riserbo possibile: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”. Da allora, i due hanno fatto tanti passi avanti, dalla presentazione alle rispettive famiglie, alla convivenza, fino all’inizio del nuovo anno insieme in Messico dove, però, avevano ancora evitato di pubblicare foto o video l’uno in compagnia dell’altra. Lo scorso marzo, invece, durante un successivo viaggio in Spagna, Camihawke aveva pubblicato su Instagram due scatti insieme a Tananai. Nel carousel, entrambi apparivano su una spiaggia sbiaditi e sovraesposti, lui di spalle e lei sorridente mentre lo guardava e, subito dopo, lo abbracciava.