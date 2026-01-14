Tananai e Camihawke innamorati in Messico, lei commenta: "Sono felice"

Camihawke e Tananai hanno iniziato insieme il nuovo anno in Messico . La content creator, 35 anni, e il cantante, 30 anni, hanno pubblicato sui social le foto e i video della vacanza che hanno trascorso tra esplorazione e natura, con gli scorci delle stesse location ma senza immagini “ufficiali” l’una in compagnia dell’altro. “Ciao ragaa sono in Messico! È fantastico e ho pure visto un tipo suonare una foglia, guardate che bravo”, ha scritto in un post su Instagram Tananai, che in un video TikTok di Camihawke, invece, non si vede, ma si sente ridere e commentare l’assaggio di alcuni dolci tipici. In un ulteriore filmato, poi, il cantante scala una piramide Maya insieme alla fidanzata. “Gennaio al caldo è un sogno che cercherò di realizzare ogni volta che potrò”, ha scritto poi Camihawke a corredo di una clip girata sulla spiaggia, tra palme e sabbia bianca. La nuova coppia, all’anagrafe rispettivamente Camilla Boniardi e Alberto Cotta Ramusino, ha quindi scelto di passare il proprio tempo lontano da occhi indiscreti. “Il Chiapas è incredibile, oggi ho imparato come si parla ai bro qualcosa tipo ¿que onda, güey?, domani vedo delle altre piramidi e poi faccio un bagno nelle cascate. Sono felice”, ha proseguito la content creator. In un carosello di scatti tra le cascate ha anche pubblicato l’estratto di un romanzo che recita: “Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il deserto e il mare e tutto quanto è mistero”. Nella didascalia ha aggiunto: “I messicani hanno un modo secondo me molto romantico per dire una cosa poco romantica che fa così: La Vida Se Va Por Un Hueco”, un’espressione che sottolinea l’importanza di apprezzare ogni istante.

LA STORIA D'AMORE

Il 5 settembre 2025 Camihawke aveva pubblicato un video di Tananai in concerto all’Ippodromo di Milano. In seguito, i due erano stati avvistati insieme al Rifugio SEV di Valmadrera, all’Alpe di Pianezzo. La content creator aveva chiuso la precedente relazione di sette anni con Aimone Romizi, il cantante dei Fast Animals and Slow Kids, mentre Tananai si era lasciato all’inizio dell’estate dopo cinque anni d’amore con l’architetto e interior designer Sara Marino. In un’intervista a Fanpage, Camihawke aveva poi confermato le indiscrezioni. “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”. L’influencer non aveva aggiunto ulteriori dettagli né sulle modalità della conoscenza, né sulle tempistiche del legame. “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”. Secondo Dagospia, a dicembre Tananai avrebbe presentato la fidanzata alla famiglia e già si rincorrerebbero le voci di convivenza e di fidanzamento ufficiale.