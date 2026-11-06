The Traitors Italia 2, cast del reality condotto da Alessia Marcuzzi

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Simone Paciello, conosciuto online come Awed, è creator e comico del web. Ha costruito la propria popolarità attraverso i contenuti digitali e la televisione e nel 2021 ha vinto L'Isola dei famosi. In The Traitors Italia 2 entra in un gruppo nel quale ironia e capacità di leggere le dinamiche degli altri concorrenti potrebbero diventare strumenti importanti.

The Traitors Italia, cosa sapere del nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi