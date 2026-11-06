The Traitors Italia 2, cast del reality condotto da Alessia Marcuzzi

The Traitors Italia, cast della stagione 2 del reality condotto da Alessia Marcuzzi. FOTO
La seconda stagione del reality di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva con sei episodi, distribuiti in tre appuntamenti: i primi tre il 6 novembre, due il 13 novembre e il finale il 20 novembre. Alla guida torna Marcuzzi, mentre nel cast ci sono 14 concorrenti provenienti da televisione, musica, sport, comicità e mondo digitale. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione
A cura di Camilla Sernagiotto