The Traitors Italia 2, cast del reality condotto da Alessia Marcuzzi

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The Traitors Italia, cast della stagione 2 del reality condotto da Alessia Marcuzzi. FOTO

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La seconda stagione del reality di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva con sei episodi, distribuiti in tre appuntamenti: i primi tre il 6 novembre, due il 13 novembre e il finale il 20 novembre. Alla guida torna Marcuzzi, mentre nel cast ci sono 14 concorrenti provenienti da televisione, musica, sport, comicità e mondo digitale. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione

A cura di Camilla Sernagiotto

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