The Traitors 2 Italia, quando esce e chi c'è nel cast, da Lorella Cuccarini a CamihawkeSpettacolo
Introduzione
Prime Video ha diffuso trailer e poster della seconda stagione dello show, di nuovo condotto da Alessia Marcuzzi. Il reality del sospetto torna il 6 novembre con quattordici volti noti, da Lorella Cuccarini a Camihawke, e con una novità che promette di complicare ancora di più il gioco: un traditore segreto. The Traitors Italia è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick
Quello che devi sapere
Quando esce e il calendario degli episodi
La nuova stagione di The Traitors Italia arriva in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 6 novembre, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. I sei episodi verranno pubblicati in tre blocchi distinti. Il 6 novembre usciranno le prime tre puntate, il 13 novembre sarà la volta del quarto e del quinto episodio, mentre il gran finale sarà disponibile dal 20 novembre. Solo allora si saprà chi, tra leali e traditori, riuscirà a portarsi a casa il montepremi. L’annuncio delle date è arrivato insieme al trailer ufficiale e alla locandina della stagione.
Come funziona il gioco
Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il format, in tutto il mondo. Un gruppo di personaggi famosi viene ospitato in una location isolata e carica di mistero: all’inizio dell’avventura, alcuni dei partecipanti vengono designati in segreto come Traditori, mentre tutti gli altri giocano come Leali. Durante il giorno i concorrenti affrontano insieme una serie di missioni per far crescere il premio finale; di notte, invece, i Traditori scelgono chi far uscire di scena, cercando di non destare sospetti. Al tavolo rotondo i partecipanti discutono, si accusano e votano chi allontanare dal gioco. Se al termine resta in gara anche un solo Traditore, la vincita spetta a chi ha ingannato il gruppo; i Leali conquistano il premio solo se riescono a smascherarli tutti.
La novità del traditore segreto
L’elemento inedito di questa edizione, svelato proprio dal trailer, è la presenza di un traditore segreto. Si tratterebbe di una figura la cui identità resterebbe nascosta anche agli altri concorrenti, una variabile pensata per moltiplicare dubbi e diffidenze all’interno del gruppo. Una scelta che rende ancora più difficile capire di chi fidarsi, e che potrebbe ribaltare alleanze e strategie già nelle prime puntate.
Il cast, da Lorella Cuccarini a Camihawke
I quattordici concorrenti arrivano da mondi molto diversi tra loro, dalla televisione alla musica, dallo sport al web. Tra i nomi più attesi c’è Lorella Cuccarini, showgirl, conduttrice e storica insegnante di Amici, insieme a Camihawke, il nome d’arte con cui la content creator e podcaster Camilla Boniardi è conosciuta online. Con loro ci sono il comico e youtuber Awed, già vincitore de L’Isola dei Famosi, la giornalista e conduttrice Francesca Barra e Biondo, artista urban lanciato da Amici. Completano il gruppo l’attore Mario Ermito, il comico Daniele Gattano, il ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca, l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, Valentina Nappi, la showgirl Giorgia Palmas, Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga, l’influencer Giulia Salemi e Gianluca Torre, agente immobiliare reso noto da Casa a prima vista.
Alessia Marcuzzi e il successo della prima edizione
Alla guida del gioco torna Alessia Marcuzzi, che anche quest’anno vestirà i panni della padrona di casa, accompagnando i concorrenti tra prove, confronti ed eliminazioni. La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e si basa su De Verraders, il programma olandese ideato da IDTV in collaborazione con RTL e diventato un fenomeno internazionale, premiato sia ai BAFTA sia agli Emmy. La prima stagione italiana, arrivata su Prime Video nel 2025, si era conclusa con la vittoria del ballerino Giuseppe Giofrè. Ora la sfida riparte con un cast tutto nuovo e regole ancora più insidiose.