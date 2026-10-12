The Traitors 2 Italia, quando esce e chi c'è nel cast

La nuova stagione di The Traitors Italia arriva in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 6 novembre, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. I sei episodi verranno pubblicati in tre blocchi distinti. Il 6 novembre usciranno le prime tre puntate, il 13 novembre sarà la volta del quarto e del quinto episodio, mentre il gran finale sarà disponibile dal 20 novembre. Solo allora si saprà chi, tra leali e traditori, riuscirà a portarsi a casa il montepremi. L’annuncio delle date è arrivato insieme al trailer ufficiale e alla locandina della stagione.