Introduzione
Nel cimitero militare germanico della Futa, sull'Appennino tosco-emiliano, riposano oltre trentamila soldati tedeschi. Da ventitré estati la compagnia Archivio Zeta di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni vi porta in scena Eschilo, Sofocle, Omero, Mann e Cortázar, trasformando le lapidi in un teatro della memoria. Il labirinto di Alberto Gemmi, al cinema con OpenDDB, racconta questo rito catartico insieme ai cercatori di ossa nei boschi, al custode che cataloga i resti e alle immagini d'archivio della Linea Gotica. Un film potente che ricorda come i morti, dagli Achei a oggi, siano sempre gli stessi. E come l'orrore della guerra non smetta mai di interrogare chi resta
Quello che devi sapere
Da Salamina alla Futa, la pietà per i vinti
Sull'epitaffio che, secondo la tradizione, Eschilo dettò per la propria tomba a Gela non c'è traccia delle tragedie. Nemmeno un verso dell'Orestea, nemmeno un'eco del Prometeo incatenato. Soltanto Maratona: il bosco sacro che potrebbe testimoniarne il valore e il Medo dalla lunga chioma che lo conobbe bene. Il padre del teatro occidentale volle essere ricordato come un soldato. Eppure fu proprio lui, reduce di quella battaglia (e con ogni probabilità pure di Salamina), a portare in scena nel 472 a.C. I persiani, la più antica tragedia greca giunta fino a noi per intero, raccontando la disfatta persiana a Salamina dalla corte di Susa. Cioè dalla parte degli sconfitti, delle madri, delle vedove, dei morti nemici. Non solo. Al centro di quel dramma c'è un sepolcro, quello del re Dario, la cui ombra viene evocata dal coro e risale dall'Ade per spiegare ai vivi il prezzo della tracotanza.
Ecco, da qui bisogna partire per entrare in Il labirinto, il documentario di Alberto Gemmi presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival e distribuito nelle sale da OpenDDB. Perché nell'estate del 2003, mentre la guerra in Iraq riempiva i telegiornali, la compagnia Archivio Zeta di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni scelse proprio I persiani per inaugurare il suo palcoscenico più impensabile: il cimitero militare germanico del Passo della Futa, sull'Appennino tosco-emiliano, dove riposano oltre trentamila soldati tedeschi caduti in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Il nemico, appunto. Pianto, venticinque secoli dopo Eschilo, sulla terra di chi lo aveva subìto.
Un labirinto di pietra sull'Appennino
Inaugurato nel 1969, progettato dall'architetto Dieter Oesterlen e dal paesaggista Walter Rossow, il sacrario si avvolge su sé stesso come una spirale muraria che risale il pendio fino a un'ala di pietra spezzata, puntata verso il cielo. Uno dei suoi probabili modelli, si ascolta nel film, sarebbe la torre di Babele. E qualcuno, seduto sui gradoni, aggiunge che anche quella era un esempio di hybris, della tracotanza degli uomini. Parola greca, peraltro. Parola tragica per eccellenza. Gemmi, che dal 2013 lavora al laboratorio di restauro L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, conosce bene il paradosso del luogo: tombe di soldati tedeschi su suolo italiano, a poche decine di chilometri da Marzabotto. Tant'è che mette subito le mani avanti. Il suo, dichiara, non è un film sul nazifascismo né un'opera storiografica, piuttosto un'indagine su come la memoria si costruisce, si conserva e viene di continuo messa alla prova. Sicché chi cerca la lezione di storia resterà forse spiazzato. Chi accetta di perdersi tra i corridoi, invece, troverà il filo.
Le stagioni scorrono, la neve cede all'erba, il paesaggio muta. Nei boschi i cercatori di corpi scavano tra le foglie secche e contano a mezza voce (“Uno, due, tre…”), riportando alla luce frammenti di uomini dimenticati. Il custode, nel suo ufficio tappezzato di fotografie, cataloga le ossa con pazienza da archivista: “Sette dita e una costola”, “una spalla, un braccio”. Un inventario che ha il ritmo di una litania, quasi di una sticomitia. Elias Canetti, citato tra i testi del film, in Massa e potere annoverava i morti tra le masse invisibili. Alla Futa quella massa ha un nome, un numero di fila, una lastra di pietra grigia conficcata nel prato. Eppure resta invisibile. I soldati uccisi nel 1945, ricorda una guida a un gruppo di visitatori, sono un grande buco nero nella storia dell'esercito tedesco in Italia.
Archivio Zeta, ventitré estati di teatro tra le tombe
Ma il cuore pulsante di Il labirinto è il grande lavoro di Archivio Zeta. Fondata nel 1999 da Guidotti e Sangiovanni (che nel film sono anche le voci narranti), la compagnia inseguiva il “teatro di parola” teorizzato da Pier Paolo Pasolini nel suo Manifesto per un nuovo teatro del 1968: un teatro di idee, rivolto a una comunità di cittadini più che a una platea di spettatori. Alla Futa lo ha trovato. Dopo I persiani sono arrivati I sette contro Tebe, l'Antigone di Sofocle (affrontata più volte), l'Iliade, l'intero ciclo dell'Orestea, e poi Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, il Macbeth di Shakespeare, il Pilade di Pasolini, Dostoevskij. Spettacoli itineranti, in cui il pubblico sale lungo i tornanti di pietra insieme agli attori e il sacrario smette di essere scenografia per diventare coro. Nell'agosto 2026, mentre Archivio Zeta portava in scena alla Futa Il processo di Franz Kafka, il Volksbund, l'ente tedesco che gestisce il cimitero, ha comunicato che dal 2027 il sacrario non ospiterà più rappresentazioni teatrali.
Gemmi segue la compagnia durante le prove e le repliche di due allestimenti: Il Minotauro nel labirinto, tratto da I re di Julio Cortázar e debuttato alla Futa nel 2017, ovvero il mito del Minotauro chiuso nel labirinto di Cnosso (e qui la metafora architettonica si fa addirittura esplicita, con il disegno del labirinto cretese cucito sui costumi), e La montagna incantata di Thomas Mann. Ed è impressionante come i corpi degli attori dialoghino con lo spazio. Una donna vestita di nero spalanca le braccia verso la valle, come una corifea che invochi gli dei. Un'altra, in abito rosso, danza sul muro di cinta mentre alle sue spalle svetta il monumento. Figure scure si inseguono tra i tronchi, sullo sfondo delle file bianche di lapidi che scendono il pendio come gli spalti di una cavea. La pietra, il vento, il silenzio. Non serve altro.
Perché la tragedia greca, in un cimitero, torna a casa
Aristotele, nella Poetica, assegnava alla tragedia il compito di suscitare pietà e paura per giungere alla catarsi, la purificazione di quelle stesse passioni. Ma la tragedia ateniese nasceva come rito civile, come il luogo in cui la polis faceva i conti con i propri morti, con la colpa, con la violenza che la fondava. Portarla tra le tombe della Futa significa restituirla alla sua origine. Non a caso gli stessi Guidotti e Sangiovanni, a proposito della loro Antigone, hanno parlato di “un rito catartico”, per dare ai morti, come insegna l'eroina di Sofocle, una sepoltura. Antigone che sfida Creonte per seppellire il fratello nemico della città è forse la chiave dell'intera impresa: anche il nemico, da morto, reclama pietà.
Lo aveva capito Cesare Pavese, i cui testi attraversano il film. Nelle ultime pagine di La casa in collina, davanti ai cadaveri dei repubblichini, il protagonista Corrado scrive: “Ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione.” Ed è qui che Il labirinto tocca il suo nervo più scoperto. Perché i morti della Futa sono gli stessi che Omero cantava sotto le mura di Troia. Nel sesto canto dell'Iliade Glauco ricorda a Diomede che le generazioni degli uomini sono come quelle delle foglie: il vento le sparge a terra, e la selva ne fa nascere altre a primavera. Le stesse foglie che i cercatori di ossa smuovono nel bosco. Simone Weil, nel suo saggio sull'Iliade, scriveva che il vero eroe del poema è la forza, quella che trasforma chiunque le sia sottomesso in una cosa. Dagli Achei ai ragazzi della Linea Gotica, fino ai soldati che muoiono adesso, mentre scriviamo, nelle trincee d'Europa e del Medio Oriente, i morti sono sempre gli stessi. Cambiano soltanto le uniformi. L'orrore no.
Der Lindenbaum, la canzone di Hans Castorp verso la trincea
C'è poi una scelta musicale che vale da sola il prezzo del biglietto. Accanto alle musiche originali di Patrizio Barontini, il film usa Der Lindenbaum di Franz Schubert, dal ciclo Winterreise, nell'interpretazione del soprano Margaret Price. Ora, chi ha letto La montagna incantata sa che nel finale del romanzo Hans Castorp, abbandonato il sanatorio di Davos, si ritrova soldato nel fango delle Fiandre e avanza tra le granate e canticchia Der Lindenbaum, il Lied di Schubert che ascoltava al sanatorio. Mann lo lascia lì, nella mischia, senza dirci se sopravviverà, e chiude chiedendosi se da quella mondiale sagra della morte “sorgerà un giorno l'amore?”. I trentamila della Futa sono i fratelli minori di Castorp. Gemmi lo suggerisce senza mai sottolinearlo, intrecciando le riprese di Fabio Catalano e il montaggio di Elisa Cantelli con i filmati girati dai soldati americani sul fronte appenninico (dagli archivi della National Archives and Records Administration), con l'esplosione in una cava calcarea girata nel 1936 e conservata dall'Istituto Luce e con frammenti di cinema italiano dalla Cineteca di Bologna. Su tutti Un alpino della settima di Giuseppe Taffarel, la storia di un vecchio che ogni anno torna in montagna a cercare i resti del padre. E poi un fiore che sboccia, da un film del 1910 intitolato From Bud to Blossom: un contrappunto lirico, la vita che insiste malgrado tutto.
Il tunnel di Kurosawa e il dialogo con i morti della Futa
Viene in mente, guardando le sagome nere che si stagliano tra le lapidi, l'episodio Il tunnel di Sogni di Akira Kurosawa (1990). Un ufficiale giapponese, tornato dalla guerra, attraversa una galleria buia e si vede venire incontro il plotone che aveva guidato, interamente sterminato. I fantasmi non sanno di essere morti. Lui glielo spiega, si assume la colpa, ordina loro di tornare a riposare. Ecco, Archivio Zeta per ventitré estati ha fatto qualcosa di simile: ha parlato ai morti, li ha ascoltati, li ha accompagnati. Ed è questa la forza del teatro portato in quel luogo. Recitare tra le lapidi non è una provocazione né una profanazione, è un atto di cura. Ogni battuta pronunciata davanti a quelle file di nomi diventa un'orazione funebre collettiva, ogni spettatore che risale il pendio diventa parte del coro. Il pubblico non assiste: veglia. E Il labirinto ha il merito di custodire questa esperienza, unica in Europa, consegnandola alla memoria del cinema.
Pavese, sempre in La casa in collina, si chiedeva che cosa fare dei caduti, perché fossero morti, e confessava di non saperlo. Forse, concludeva, lo sanno soltanto i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Alla Futa, però, nemmeno per loro. Nei boschi qualcuno continua a contare: uno, due, tre. E da Maratona a oggi, la conta non si è mai fermata.