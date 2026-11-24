Inaugurato nel 1969, progettato dall'architetto Dieter Oesterlen e dal paesaggista Walter Rossow, il sacrario si avvolge su sé stesso come una spirale muraria che risale il pendio fino a un'ala di pietra spezzata, puntata verso il cielo. Uno dei suoi probabili modelli, si ascolta nel film, sarebbe la torre di Babele. E qualcuno, seduto sui gradoni, aggiunge che anche quella era un esempio di hybris, della tracotanza degli uomini. Parola greca, peraltro. Parola tragica per eccellenza. Gemmi, che dal 2013 lavora al laboratorio di restauro L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, conosce bene il paradosso del luogo: tombe di soldati tedeschi su suolo italiano, a poche decine di chilometri da Marzabotto. Tant'è che mette subito le mani avanti. Il suo, dichiara, non è un film sul nazifascismo né un'opera storiografica, piuttosto un'indagine su come la memoria si costruisce, si conserva e viene di continuo messa alla prova. Sicché chi cerca la lezione di storia resterà forse spiazzato. Chi accetta di perdersi tra i corridoi, invece, troverà il filo.

Le stagioni scorrono, la neve cede all'erba, il paesaggio muta. Nei boschi i cercatori di corpi scavano tra le foglie secche e contano a mezza voce (“Uno, due, tre…”), riportando alla luce frammenti di uomini dimenticati. Il custode, nel suo ufficio tappezzato di fotografie, cataloga le ossa con pazienza da archivista: “Sette dita e una costola”, “una spalla, un braccio”. Un inventario che ha il ritmo di una litania, quasi di una sticomitia. Elias Canetti, citato tra i testi del film, in Massa e potere annoverava i morti tra le masse invisibili. Alla Futa quella massa ha un nome, un numero di fila, una lastra di pietra grigia conficcata nel prato. Eppure resta invisibile. I soldati uccisi nel 1945, ricorda una guida a un gruppo di visitatori, sono un grande buco nero nella storia dell'esercito tedesco in Italia.