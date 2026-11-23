Il documentario Chiara inizia dalla mattina nella quale era scoppiato il caso del Pandoro Gate. Nel 2023 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva multato Chiara Ferragni e l’azienda di dolci Balocco per pubblicità ingannevole. Secondo l’AGCM, la comunicazione della linea di pandori firmata dall'imprenditrice digitale aveva fatto credere ai consumatori che una percentuale degli incassi sarebbe stata data in beneficenza, cosa che non avrebbe trovato però corrispondenza nella realtà. Poche settimane dopo, Ferragni era stata indagata per il reato di truffa aggravata. Nel 2026 era arrivato il proscioglimento. "Fede stammi vicino in questa cosa, perché so che avrò bisogno del tuo supporto, perché so che sarà difficile", ricorda di aver detto Ferragni all'allora marito Fedez. L'accaduto, però, aveva fatto emergere pregressi attriti tra i due, in particolare legati alla sfera economica: "Ha cominciato a dirmi che io non gli dicevo mai la verità sui miei cachet. Perché, a proposito di quanto guadagnavo e fatturavo, con lui dovevo sembrare più piccola". Su consiglio di una collaboratrice del rapper era nata allora l'idea di registrare il "video di scuse" accompagnato da una donazione in beneficenza. La famosa tuta grigia era arrivata dopo, perché era stato curato il testo, ma non l'immagine, del video. "L’errore di comunicazione è stata la c*****a più grossa che ho detto in quel periodo. Ma ancora non avevo capito la gravità di quello che ho fatto", ha spiegato Ferragni.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI OSPITE A STORIES

©Getty