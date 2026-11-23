Introduzione
È uscito su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il documentario Chiara su Chiara Ferragni, diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment. “Ne hanno dette di ogni, adesso parlo io”, dice nel trailer la protagonista, che ripercorre il periodo più buio della sua vita, dal Pandoro Gate al processo per truffa aggravata, fino alla fine del matrimonio con Fedez.
Quello che devi sapere
IL PANDORO GATE
Il documentario Chiara inizia dalla mattina nella quale era scoppiato il caso del Pandoro Gate. Nel 2023 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva multato Chiara Ferragni e l’azienda di dolci Balocco per pubblicità ingannevole. Secondo l’AGCM, la comunicazione della linea di pandori firmata dall'imprenditrice digitale aveva fatto credere ai consumatori che una percentuale degli incassi sarebbe stata data in beneficenza, cosa che non avrebbe trovato però corrispondenza nella realtà. Poche settimane dopo, Ferragni era stata indagata per il reato di truffa aggravata. Nel 2026 era arrivato il proscioglimento. "Fede stammi vicino in questa cosa, perché so che avrò bisogno del tuo supporto, perché so che sarà difficile", ricorda di aver detto Ferragni all'allora marito Fedez. L'accaduto, però, aveva fatto emergere pregressi attriti tra i due, in particolare legati alla sfera economica: "Ha cominciato a dirmi che io non gli dicevo mai la verità sui miei cachet. Perché, a proposito di quanto guadagnavo e fatturavo, con lui dovevo sembrare più piccola". Su consiglio di una collaboratrice del rapper era nata allora l'idea di registrare il "video di scuse" accompagnato da una donazione in beneficenza. La famosa tuta grigia era arrivata dopo, perché era stato curato il testo, ma non l'immagine, del video. "L’errore di comunicazione è stata la c*****a più grossa che ho detto in quel periodo. Ma ancora non avevo capito la gravità di quello che ho fatto", ha spiegato Ferragni.
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LA FINE DEL MATRIMONIO CON FEDEZ
Nel documentario Chiara, Chiara Ferragni ha anche raccontato la fine dell'amore con Fedez e la relazione segnata da liti e comportamenti tossici. "Era geloso", ha detto l'imprenditrice digitale. In un'intervista alla rivista Vanity Fair, ha anche raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023: "All’inizio del Festival gli avevo chiesto di rispettarmi, di mostrarsi orgoglioso di me anche se non lo era. E invece lui, lì, davanti a tutta l’Italia, aveva dimostrato che non mi rispettava. E io mi sono vergognata. Le cose che provavo a nascondere ora erano visibili a tutti. Io, una donna con così tanto potere, con così tanto privilegio, con quella potenza economica e di parola, accettavo che mio marito mi trattasse così davanti a tutti". Nel documentario non ha però parlato né della malattia dell'ex marito, né della scelta di non mostrare più sui social i figli Leone e Vittoria dopo il divorzio.
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L'EX MANAGER FABIO MARIA DAMATO
Nel documentario Chiara, Chiara Ferragni ha rimproverato all'ex manager Fabio Maria Damato "l’invadenza molto forte sulle mie cose private". Sulla sua influenza, e su quella dell'ex marito Fedez, ha concluso: "Ero in mano a due uomini".
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LA FINE DELLA STORIA CON GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA
Nel documentario Chiara, Chiara Ferragni racconta anche la relazione con l'imprenditore milanese Giovanni Tronchetti Provera, che aveva frequentato per poco più di un anno tra la fine del 2025 e il 2026. Oggi lui è tornato insieme all'ex moglie Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli. In un dialogo con la madre Marina Di Guardo registrato subito dopo il processo, l'influencer si è sfogata per l'assenza dell'allora compagno: “Giovanni neanche mi ha scritto un messaggio”. Alla mamma, che le aveva consigliato di chiudere la storia, aveva replica: “Sono stanca di essere politically correct”. Tra i motivi della rottura, ha annoverato un disagio legato all'ambiente dell'imprenditore: “Mi sembrava un bravissimo papà coi suoi figli, quindi mi sembrava un bravo ragazzo. È una storia che mi ha dato tanto i primi mesi, ma poi mi sentivo giudicata dal suo contesto, la sua famiglia mi guardava dall'alto verso il basso. Non esistevano veti dati dalla sua famiglia ma assecondavo la sua famiglia per via dell'estrazione sociale diversa”.
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IL PRESUNTO FLIRT CON ACHILLE LAURO E L'AMORE CON IL FIDANZATO JOSÉ
Nel documentario Chiara, Chiara Ferragni ha definito Achille Lauro "sonolo un amico" e ha raccontato che, con l’attuale fidanzato José Hernandez, "mi sono sentita che tutto era semplice".
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LA MAMMA MARINA DI GUARDO
Nel documentario Chiara viene intervistata la mamma Marina Di Guardo, che difende la figlia. Mancano, invece, le sorelle e le amiche. Gli altri intervistati, infatti, sono tutti uomini, dal presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona al news creator Francesco Oggiano, fino all’avvocato dell'imprenditrice digitale Giuseppe Iannaccone e all'amico Filippo Fiora. Alla fine, si precisa che anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, autrice del saggio Il vaso di Pandoro: ascesa e caduta dei Ferragnez ha ricevuto l'invito a partecipare, ma ha infine declinato l'invito.
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COSA MANCA
Nel documentario Chiara manca la parte non privata della vita di Chiara Ferragni, cioè quella legata al business, dal riposizionamento del brand, alle strategie di rilancio dell’azienda, fino alle nuove collaborazioni e al tentativo di ricostruzione.
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"UNA GROSSA SEDUTA TERAPEUTICA"
Nei primi minuti del documentario Chiara, Chiara Ferragni ha definito il progetto "una grossa seduta terapeutica" nella quale ha accettato "il rischio di mostrarmi vulnerabile, di non controllare io il racconto". I video includono filmati tratti dai suoi social e clip inedite girate da lei stessa con un cellulare. "Mi interessava guardare indietro e capire se e come Chiara avesse rielaborato gli ultimi anni della sua vita, quelli in cui le è oggettivamente successo di tutto", ha detto l’autrice del lungometraggio, Carmen Vogani, spiegando così perché non aveva realizzato "un documentario celebrativo o la storia di una rinascita, che forse molti si aspettavano".
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