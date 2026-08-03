Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chiara Ferragni debutta come attrice nel film Come distruggere l'ex

Cinema
©IPA/Fotogramma

L'imprenditrice digitale si prepara a vestire i panni di attrice nella commedia Prime 'Come distruggere l'ex'. Nel cast, Greta Scarano, Dario Aita, già apparso in Parthenope ed Eugenio Franceschini, star di Emily In Paris

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

C'è anche Chiara Ferragni nella nuova commedia romantica Prime Original Come distruggere l'ex, che avrà per protagonisti Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini e le cui riprese sono ancora in corso. La presenza dell'imprenditrice digitale e influencer, anticipata dal portale Cinemotore, è stata confermata all'ANSA dalla produzione. La commedia era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti di Prime Video a luglio, ma era stata tenuta segreta la presenza di Ferragni, forse per motivi legati al contratto.

La storia 

La storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l'amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all'improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell'ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Ma tra sabotaggi sempre più assurdi, conseguenze impreviste e incontri inattesi, scoprirà che l'amore segue logiche che sfuggono a ogni calcolo. 

"al cuore non si comanda"

Una brillante commedia romantica che parla il linguaggio delle app per raccontare una verità antica come il mondo: al cuore non si comanda.
Come distruggere l'ex è diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, coprodotta da Amazon Mgm Studios e da Roberto Sessa per Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle), e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video. 

Approfondimento

Prime Video, 7 film e serie romance prossimamente in streaming
FOTOGALLERY

Ipa/Fotogramma - Immagine tratta dal profilo Instagram di Demi Moore

star-senza-trucco-ipa-ig - 1
1/39
Spettacolo

Da Demi Moore a Chiara Ferragni, 39 celebrities al naturale. FOTO

Negli ultimi anni, sempre più star hanno scelto di mostrarsi sui social senza trucco, abbracciando con orgoglio la bellezza naturale. Bianca Balti, ad esempio, ha condiviso delle sue foto senza nascondere i segni della sua malattia, trasformando la vulnerabilità in forza. Anche Elodie e Chiara Ferragni alternano look acqua e sapone a make-up da passerella. E oltre oceano, artiste come Rihanna, Dua Lipa, Demi Moore e Natalie Portman hanno fatto del no make-up un simbolo di autenticità

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Chiara Ferragni debutta come attrice nel film Come distruggere l'ex

Cinema

L'imprenditrice digitale si prepara a vestire i panni di attrice nella commedia Prime 'Come...

Madonna e Kylie Minogue, la reunion su TikTok

Musica

Poche ore dopo la pubblicazione del video su TikTok, la Regina del Pop ha ospitato Kylie Minogue...

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G insieme per Te Olvido (La La)

Musica

Venerdì 14 agosto Benny Blanco pubblicherà il nuovo album Hermoso, in arrivo a oltre un anno di...

Light Blue Festival 2026, territorio musicale libero e partecipativo

Fabrizio Basso

Jennifer Lopez a Venezia, giro in gondola e omaggio a Madonna. VIDEO

Musica

La popstar, in vacanza in Italia, ha fatto tappa a Venezia e non ha rinunciato a un classico giro...

Spettacolo: Per te