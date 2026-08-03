Chiara Ferragni debutta come attrice nel film Come distruggere l'ex

L'imprenditrice digitale si prepara a vestire i panni di attrice nella commedia Prime 'Come distruggere l'ex'. Nel cast, Greta Scarano, Dario Aita, già apparso in Parthenope ed Eugenio Franceschini, star di Emily In Paris
C'è anche Chiara Ferragni nella nuova commedia romantica Prime Original Come distruggere l'ex, che avrà per protagonisti Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini e le cui riprese sono ancora in corso. La presenza dell'imprenditrice digitale e influencer, anticipata dal portale Cinemotore, è stata confermata all'ANSA dalla produzione. La commedia era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti di Prime Video a luglio, ma era stata tenuta segreta la presenza di Ferragni, forse per motivi legati al contratto.
La storia
La storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l'amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all'improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell'ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Ma tra sabotaggi sempre più assurdi, conseguenze impreviste e incontri inattesi, scoprirà che l'amore segue logiche che sfuggono a ogni calcolo.
"al cuore non si comanda"
Una brillante commedia romantica che parla il linguaggio delle app per raccontare una verità antica come il mondo: al cuore non si comanda.
Come distruggere l'ex è diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, coprodotta da Amazon Mgm Studios e da Roberto Sessa per Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle), e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.
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