Madonna e Kylie Minogue, la reunion su TikTok

Poche ore dopo la pubblicazione del video su TikTok, la Regina del Pop ha ospitato Kylie Minogue sul palco del WorldPride Music Festival. Le due icone musicali si sono esibite con Love Sensation Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Kylie Minogue e Madonna si sono riunite per un video social. La cantante australiana ha condiviso un filmato sul suo profilo TikTok conquistando immediatamente il pubblico. Poche ore dopo le due artiste si sono esibite sul palco del WorldPride Music Festival di Amsterdam.

madonna e kylie minogue, la reunion Kylie Minogue ha sorpreso i fan condividendo un video in compagnia di Madonna sulle note del brano Can’t Get You out of My Head, primo singolo estratto dal celebre album Fever distribuito nell’ottobre del 2001. Il filmato ha immediatamente conquistato i social totalizzando oltre 26.000 like e più di 140.000 visualizzazioni su TikTok. Poche ore dopo la Regina del Pop (FOTO) ha ospitato Kylie Minogue sul palco del WorldPride Music Festival. Le due icone musicali si sono esibite con Love Sensation, secondo singolo dell’acclamato album Confessions II uscito a inizio luglio. Madonna ha condiviso alcuni scatti su Instagram scrivendo: "Grazie per essere venuta". Approfondimento Madonna, testo e significato del nuovo singolo Danceteria uscito oggi

@kylieminogue …. you set me free …. @madonna ♬ original sound - Kylie Minogue Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto TikTok, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie