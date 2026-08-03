Madonna e Kylie Minogue, la reunion su TikTok

Madonna e Kylie Minogue, la reunion su TikTokMusica
Poche ore dopo la pubblicazione del video su TikTok, la Regina del Pop ha ospitato Kylie Minogue sul palco del WorldPride Music Festival. Le due icone musicali si sono esibite con Love Sensation
Kylie Minogue e Madonna si sono riunite per un video social. La cantante australiana ha condiviso un filmato sul suo profilo TikTok conquistando immediatamente il pubblico. Poche ore dopo le due artiste si sono esibite sul palco del WorldPride Music Festival di Amsterdam.
madonna e kylie minogue, la reunion
Kylie Minogue ha sorpreso i fan condividendo un video in compagnia di Madonna sulle note del brano Can’t Get You out of My Head, primo singolo estratto dal celebre album Fever distribuito nell’ottobre del 2001. Il filmato ha immediatamente conquistato i social totalizzando oltre 26.000 like e più di 140.000 visualizzazioni su TikTok.
Poche ore dopo la Regina del Pop (FOTO) ha ospitato Kylie Minogue sul palco del WorldPride Music Festival. Le due icone musicali si sono esibite con Love Sensation, secondo singolo dell’acclamato album Confessions II uscito a inizio luglio. Madonna ha condiviso alcuni scatti su Instagram scrivendo: "Grazie per essere venuta".
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Dal primo album uscito nel 1988 al più recente Tension II del 2024, nel corso degli anni Kylie Minogue si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale internazionale. Tra i grandi successi ricordiamo Spinning Around, In Your Eyes, Love at First Sight, In My Arms, All the Lovers, Get Outta My Way, Dancing e Padam Padam. Spazio anche alle collaborazioni: da Higher con Taio Cruz a My Oh My con Bebe Rexha e Tove Lo passando per Limpido con Laura Pausini e Kids con Robbie Williams.
A oltre sei anni di distanza da Madame X, il 3 luglio Madonna ha pubblicato il nuovo album Confessions II contenente anche il singolo Bring Your Love in duetto con Sabrina Carpenter. Il disco ha raggiunto il gradino più alto del podio della classifica US Billboard 200. Negli anni la Regina del Pop ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali sette statuette ai Grammy Awards.
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Spettacolo alla cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali di calcio. Jennifer Hudson ha eseguito l’inno nazionale americano. Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger si sono esibiti con “Desire”. Post Malone ha proposto tre brani, presente anche Swae Lee. IShowSpeed ha cantato “Champions”. Ospite Tom Cruise. Protagonisti dell'Halftime Show: Madonna con Ronaldinho e Ronaldo, il Direttore Gustavo Dudamel, i BTS, Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, Justin Bieber, Chris Martin, Shakira e Burna Boy