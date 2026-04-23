La vita e la carriera della popstar arriverà in streaming nel 2026 in una docuserie divisa in tre parti. Tra le interviste esclusive, i contributi di Nick Cave, Jason Donovan e Kylie stessa

I fan di Kylie Minogue presto potranno conoscere meglio e ripercorrere la carriera della popstar australiana in una nuova docuserie a lei dedicata, un prodotto targato Netflix, che arriverà in streaming sulla piattaforma entro l'anno.

La notizia è arrivata da Netflix che già a gennaio aveva confermato la distribuzione di Kylie in questa stagione, con date da comunicare.

La docuserie su Kylie Minogue, un progetto di cui si parla dal 2024, è un prodotto firmato da Ventureland di John Battsek, la compagnia che ha già prodotto per Netflix la docuserie Beckham.

Dello show, che sarà visibile prossimamente anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è stata diffusa via Tudum la prima immagine.

La docuserie in arrivo nel 2026 Kylie Monogue è diventata famosa da bambina quando è apparsa come attrice in tv in Australia come volto di soap opera.

Negli anni Ottanta arriva la svolta e, come è noto, Minogue diventa una popstar con hit nelle classifiche internazionali, un percorso che la porterà a diventare una delle stelle della musica più brillanti del genere e alla vittoria dei premi più prestigiosi del settore, tra cui il BRIT Award e il Grammy Award.

La straordinaria carriera lunga cinque decenni di Kylie Minogue, icna della musica internazionale, è al centro di Kylie, docuserie diretta dal vincitore dell'Emmy e del BAFTA Award Michael Harte, che è anche e soprattutto un ritratto intimo sul lato più privato della cantante.

Kylie, serie di carattere documentario divisa in tre episodi, arriverà in streaming su Netflix nel 2026.

Nei prossimi mesi sono attesi dettagli sulla distribuzioni, trailer e nuove immagini oltre la primissima, diffusa in rete dallo streamer che mostra l'artista in quella che è probabilmente un'intervista inclusa nel documentario, con un paesaggio tranquillo alle spalle. Leggi anche Kylie Minogue diventa una Barbie (per la seconda volta)

Foto, video e interviste inedite Kylie Monogue, cantante, donna che ha superato sfide personali importanti, un cancro al seno che le è stato diagnosticato quando aveva trentasei anni, è un'artista a tutto tondo nonché un'ispirazione per generazioni per i suoi tanti talenti.

Ricercatissima anche dalle case di moda, di recente ha preso parte all'ultima campagna di Chanel Bags il cui concept è il videoclip di Come Into My World, hit dei primi del Duemila, dove la cantante compare anche in un cameo.

Kylie promette di regalare ai fan della star un ritratto inedito che si rivela anche attraverso materiali inediti, foto e video del suo archivio personale, e le parole di chi la conosce da sempre.

Tra le celebrità intervistate che hanno collaborato al progetto, spiccano Nick Cave, Dannii Minogue, Jason Donovan e Pete Waterman. Leggi anche AFL, Kylie Minogue si esibirà alla finale di football australiano