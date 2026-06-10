Kanye West, nel videoclip del brano Gemini Season la moglie Bianca Censori munge una muccaMusica
L'8 giugno il rapper ha compiuto 49 anni e ha regalato ai fan l'inedito, accompagnato da un video diretto e interpretato dalla modella e creativa. Il brano sembra aprire la strada alla riedizione deluxe dell'ultimo album Bully, che uscirà il 19 giugno
L’8 giugno 2026 Kanye West ha compiuto 49 anni, e per l’occasione ha fatto un regalo ai fan. Il rapper, infatti, ha pubblicato l’inedito Gemini Season, accompagnato da un videoclip diretto e interpretato dalla moglie, la modella e creativa Bianca Censori. Il brano ha aperto la strada alla riedizione deluxe dell’ultimo album Bully, che uscirà il 19 giugno. Nel video, su un finto sfondo di montagne sormontate da nuvole artificiali in costante movimento, Censori, che indossa un succinto abito bianco, un corsetto e lingerie con dettagli di piume, siede su uno sgabello davanti a una mucca, che inizia a mungere. Alla fine del filmato appare anche West, che versa un bicchiere di latte nella bocca della moglie, alla quale il liquido cola sul petto. Le immagini provocatorie non sembrano nascondere allusioni di natura sessuale. Nella canzone, più simile a un’anteprima che a un lavoro compiuto, il rapper ha adottato uno stile più melodico che si sviluppa su una base di fiati e senza batteria. Per il compleanno, nelle Stories Instagram Censori ha fatto pubblicamente gli auguri al marito: “Buon compleanno Ye, ti amo più della vita stessa”, ha scritto accanto a una foto di West in giacca nera di pelle.
L'ANNULLAMENTO DEL CONCERTO IN ITALIA
Il 28 marzo 2026 Kanye West ha pubblicato l’ultimo album, Bully, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200. Il prossimo 18 luglio, il rapper si sarebbe inoltre dovuto esibire in Italia all’ex Hellwatt Festival alla RFC Arena di Reggio Emilia. Due show, rispettivamente quello di Ye e quello di Travis Scott (atteso invece il 17 luglio), erano stati infine annullati per “esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Come aveva spiegato il comunicato della Prefettura, sulla scelta della cancellazione, in particolare per il live di West, aveva “assunto rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni”. In generale, negli ultimi le controverse dichiarazioni antisemite del rapper hanno provocato numerose reazioni, dalla negazione dell’ingresso nel Regno Unito (dove si sarebbe dovuto esibire in estate al Wireless Festival di Londra) alla cancellazione di un concerto in Polonia. In ogni caso, l’ex Hellwatt Festival (poi Pulse of Gaia Festival) è stato infine annullato del tutto, compresi gli altri concerti previsti il 4, il 5 e l’11 luglio perché, come ha spiegato la società C. Volo, “non sussistono le condizioni necessarie” per il loro svolgimento.
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GLI SCANDALI DELLA COPPIA
Nata il 5 gennaio 1995 a Melbourne, in Australia, Bianca Censori ha conseguito una laurea e un master in Architettura presso l’Università di Melbourne. Nel 2022 ha sposato in una cerimonia privata il rapper Kanye West, noto come Ye. Nel 2023 la coppia era stata fotografata in atteggiamenti intimi a bordo di un’imbarcazione a Venezia durante il Festival del Cinema, ed era stata poi bandita da una società di noleggio di motoscafi, che aveva dichiarato in esclusiva al Daily Mail Australia che non fosse “più la benvenuta” a bordo delle loro barche. Ai Grammy Awards del 2025, poi, i due avevano scatenato polemiche sul red carpet per la sottoveste trasparente di Censori, che aveva rivelato il suo corpo completamente nudo.
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Chi è Bianca Censori, la nuova "moglie" di Kanye West. FOTO
Nelle ultime ore si sta parlando molto di Kanye West e sua “moglie” (non si sa se i due si siano sposati ufficialmente). Il rapper e fashion designer è stato avvistato con i pantaloni abbassati in barca a Venezia assieme alla compagna, dando il via a uno scandalo dai potenziali contorni sessuali, visto che Ye è stato visto mezzo nudo. Scopriamo chi è Bianca Censori, la sua partner