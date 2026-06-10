L'8 giugno il rapper ha compiuto 49 anni e ha regalato ai fan l'inedito, accompagnato da un video diretto e interpretato dalla modella e creativa. Il brano sembra aprire la strada alla riedizione deluxe dell'ultimo album Bully, che uscirà il 19 giugno

L’8 giugno 2026 Kanye West ha compiuto 49 anni, e per l’occasione ha fatto un regalo ai fan. Il rapper, infatti, ha pubblicato l’inedito Gemini Season, accompagnato da un videoclip diretto e interpretato dalla moglie, la modella e creativa Bianca Censori. Il brano ha aperto la strada alla riedizione deluxe dell’ultimo album Bully, che uscirà il 19 giugno. Nel video, su un finto sfondo di montagne sormontate da nuvole artificiali in costante movimento, Censori, che indossa un succinto abito bianco, un corsetto e lingerie con dettagli di piume, siede su uno sgabello davanti a una mucca, che inizia a mungere. Alla fine del filmato appare anche West, che versa un bicchiere di latte nella bocca della moglie, alla quale il liquido cola sul petto. Le immagini provocatorie non sembrano nascondere allusioni di natura sessuale. Nella canzone, più simile a un’anteprima che a un lavoro compiuto, il rapper ha adottato uno stile più melodico che si sviluppa su una base di fiati e senza batteria. Per il compleanno, nelle Stories Instagram Censori ha fatto pubblicamente gli auguri al marito: “Buon compleanno Ye, ti amo più della vita stessa”, ha scritto accanto a una foto di West in giacca nera di pelle.

L'ANNULLAMENTO DEL CONCERTO IN ITALIA Il 28 marzo 2026 Kanye West ha pubblicato l’ultimo album, Bully, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200. Il prossimo 18 luglio, il rapper si sarebbe inoltre dovuto esibire in Italia all’ex Hellwatt Festival alla RFC Arena di Reggio Emilia. Due show, rispettivamente quello di Ye e quello di Travis Scott (atteso invece il 17 luglio), erano stati infine annullati per “esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Come aveva spiegato il comunicato della Prefettura, sulla scelta della cancellazione, in particolare per il live di West, aveva “assunto rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni”. In generale, negli ultimi le controverse dichiarazioni antisemite del rapper hanno provocato numerose reazioni, dalla negazione dell’ingresso nel Regno Unito (dove si sarebbe dovuto esibire in estate al Wireless Festival di Londra) alla cancellazione di un concerto in Polonia. In ogni caso, l’ex Hellwatt Festival (poi Pulse of Gaia Festival) è stato infine annullato del tutto, compresi gli altri concerti previsti il 4, il 5 e l’11 luglio perché, come ha spiegato la società C. Volo, “non sussistono le condizioni necessarie” per il loro svolgimento. Approfondimento Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia