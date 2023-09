Venezia, Kanye West e Bianca Censori banditi da società di motoscafi

Kanye West (che oggi si fa chiamare Ye) e la presunta moglie Bianca Censori non potranno più salire a bordo delle imbarcazioni di Venezia Turismo Motoscafi. Questo quanto sostenuto dal Daily Mail Australia, in un articolo pubblicato lunedì 4 settembre. Raggiunti da Sky Tg24, i rappresentanti della società non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Kanye West e Bianca Censori non sarebbero più persone gradite

Secondo il tabloid australiano, la società veneziana operante nel settore della navigazione privata avrebbe bandito a vita Kanye West e Bianca Censori (FOTO) dalle sue imbarcazioni. Venezia Turismo Motoscafi avrebbe rilasciato una dichiarazione evidenziando la sua totale estraneità ai fatti, e spiegando la vicenda. Giovedì 31 agosto, la coppia è stata sopresa al suo arrivo a Venezia in atteggiamenti equivoci: il rapper e designer si è mostrato a bordo del taxi acqueo coi pantaloni abbassati, accanto alla compagna (che avrebbe sposato lo scorso gennaio in gran segreto). "Il capitano stava guardando il traffico e non ha visto quelle oscenità" si legge sul Daily Mail. "Se se ne fosse accorto, li avrebbe immediatamente fatti scendere e segnalati alle autorità". Peraltro, sul taxi c'era un'altra persona, e Bianca Censori ostruiva la vista. La società, che lavora da anni con star del calibro di Lady Gaga e Jennifer Lopez, si sarebbe dunque dissociata dalla vicenda. Non solo: avrebbe deciso di non ospitare mai più a bordo Kanye West e la moglie.