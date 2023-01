Kanye West e Bianca Censori si sono sposati?

A un anno di distanza dalla storia lampo con Julia Fox, il rapper inizia di nuovo la stagione accanto a una donna misteriosa ma l'anello che porta al dito suggerisce che stavolta l'abbia addirittura sposata Condividi

Dopo settimane in cui sembrava sparito dalla circolazione, al punto da far preoccupare assistenti e fan che sui social avevano iniziato a discutere della sua strana sparizione, Kanye West sarebbe ricomparso con una novità: un anello al dito.

Stando a TMZ, che ha riportato la notizia in esclusiva, il rapper di Chicago che da qualche stagione si fa chiamare Ye, si sarebbe sposato con una cerimonia intima e molto segreta. La consorte? Bianca Censori, nel suo team di lavoro da Yeezy, di professione designer. Segni particolari? Una strana somiglianza con Kim Kardashian.

West a Beverly Hills con una fede al dito leggi anche Kanye West, Hermes da 275mila dollari per la fidanzata Chaney Jones A dodici mesi di distanza dalla relazione lampo con Julia Fox, che aveva iniziato a frequentare un mese prima di portarla alle sfilate di Parigi dove, di fatto, la presentò al mondo, Kanye West ha ricominciato l'anno con una nuova donna anche se, a quanto pare, questa volta ha alzato la posta in gioco. Se è vero che l'anello che è apparso al dito del rapper è una fede nuziale (elemento su cui i media americani si stanno interrogando visto che non è stato depositato alcun certificato di matrimonio), allora non ci sarebbero dubbi: Bianca Censori sarebbe la nuova signora West, il titolo con cui abbiamo per anni chiamato Kim Kardashian che dal cantautore e stilista si è separata, nei fatti, due anni fa raggiungendo l'accordo per il divorzio solo a novembre 2022. Il rapper, che ha davvero fatto sparire le sue tracce per diverse settimane, è stato fotografato al Waldorf Astoria di Beverly Hills mentre consumava un pasto con Bianca che avrebbe iniziato a frequentare da poco e con la quale si sarebbe impegnato con un anello.

Chi è Bianca Censori vedi anche Paris Fashion Week, la sfilata di Balenciaga nel fango Bianca Censori, ignota alle cronache, non sarebbe una sconosciuta nell'ambiente di lavoro di Ye perché oltre ad aver lavorato per il brand del cantante, avrebbe seguito West in alcune recenti trasferte in Europa, tra cui quella a Parigi dello scorso ottobre quando l'artista ha sfilato per Balenciaga. Prima bruna e coi capelli lisci e lunghi (anche questo un dettaglio di stile che non è sfuggito agli osservatori), ora Censori sfoggerebbe un taglio molto corto e capelli biondo ossigenato e, nelle foto che le sono state scattate, appare molto rilassata. I fan di West sono, dunque, ancora una volta sconvolti, sia per il possibile matrimonio del cantante che per la sua nuova partner che per qualcuno somiglierebbe alla Kardashian e anche in questo senso, non sarebbe la prima volta che l'artista sceglie una donna simile nell'aspetto e nel look alla sua ben più famosa ex moglie.

Un'altra sosia di Kim Kardashian Lo scorso anno West, che ha cambiato diverse partner, aveva trascorso alcune settimane con Chaney Jones la quale è conosciuta come sosia non ufficiale di Kim Kardashian. Anche con lei la relazione era stata breve ma non priva di apparizioni pubbliche e di copertura mediatica con dettagli sostanziosi - tra cui il regalo da parte di lui di una borsa Hermès da duecentosettantacinquemila dollari. Ma il 2022 è stato certamente un anno particolarmente complesso per Kanye West e non certo per il valzer delle partner con cui è stato visto in pubblico. Come è noto, il rapper, che ha faticato a mettersi alle spalle la storia d'amore con la Kardashian, si è reso protagonista di numerosi exploit e vari gesti sconsiderati che gli hanno messo contro l'opinione pubblica che lo ha caldamente invitato a un periodo di riflessione nonché di pausa dai social media. West non è apparso più in pubblico per tutto dicembre, anche se si dice che non abbia rinunciato al Natale con i figli, e ora sembra essere pronto per una nuova pagina della sua storia personale che, probabilmente, sarà scritta a quattro mani.