Kanye West, Hermes da 275mila dollari per la fidanzata Chaney Jones

Kanye West non smette mai di fare notizia, come ben sanno i suoi fan che da mesi sono tempestati di aggiornamenti sulle ultime uscite pubbliche del rapper di Chicago, sempre più di natura personale che musicale. Questa volta il musicista ha riempito le pagine dei giornali online per la sua ennesima stravaganza, nello specifico, un regalo molto costoso che avrebbe fatto alla sua nuova fidanzata, la ventiquattrenne Chaney Jones con cui si fa vedere in pubblico da alcune settimane. Al braccio della modella ed imprenditrice statunitense, fisicamente molto somigliante alla ex moglie di West, Kim Kardashian, è spuntata una nuova Birkin, uno degli accessori Hermès preferiti da Ye, e non si tratta di una borsa qualunque: il modello, raro e ultra pregiato, avrebbe un valore di 275mila dollari.

La passione per le Birkin di Kanye West approfondimento Kanye West ha mandato un camion di rose a Kim Kardashian Nei primi tre mesi del nuovo anno Kanye West è diventato uno dei principali acquirenti di Birkin al mondo, se non altro, uno dei più famosi, vista la risonanza globale dei suoi acquisti destinati alle sue nuove compagne nonché alle amiche delle sue compagne. Il rapper, che già aveva fatto notizia per aver provveduto ai cadeaux delle invitate alla festa di compleanno di Julia Fox (che, tra gennaio e febbraio, è stata la sua fidanzata ufficiale per sei settimane), ora ha alzato la posta in gioco comprando per Chaney Jones una Birkin ancora più costosa.

La borsa per Chaney Jones da 275mila dollari approfondimento Julia Fox conferma la rottura con Kanye West e che scriverà un libro Il valore della preziosa borsa donata alla Jones è dovuto alla rarità dell'accessorio, realizzato in pelle esotica e nemmeno più in circolazione. La borsa dal prezzo stratosferico pare sia stata acquistata da Privé Porter e non attraverso i canali ufficiali Hermès poiché, come ben sanno gli appassionati di moda e lusso, le Birkin vengono prodotte in numero davvero limitato e le diverse versioni realizzate negli anni non vengono più riprodotte nel tempo.

Kanye West Chaney Jones

Ye, cantante ma anche stilista e amante della moda e del bello, aveva già fatto ricorso al circuito dei rivenditori per accaparrarsi i modelli distribuiti lo scorso febbraio alle amiche di Julia Fox e la notizia era stata confermata dalla sua personal shopper Michelle Lovelance la quale aveva dovuto cercare a lungo in giro per trovare più modelli di Birkin in pochissimo tempo.