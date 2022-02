Kanye West ha mandato un camion di rose a Kim Kardashian

Il gesto del rapper è stato condiviso sui social, diventati il terreno di scontro di una vicenda familiare che sta appassionando il pubblico statunitense e non solo Condividi

Si dice che con i fiori non si sbaglia mai e Kanye West, che ha da farsi perdonare parecchie cose dalla ex moglie Kim Kardashian, ha pensato a un gesto plateale per guadagnare qualche punto nella difficile riconquista della madre dei suoi quattro figli. Il rapper di Chicago ha riempito un pick up di rose rosse per la sua ex compagna con un messaggio, nettissimo, stampato sulla fiancata del mezzo: “My vision is Krystal Klear”, letteralmente, ho le idee molto chiare. L'artista è pronto a qualsiasi cosa per tornare insieme all'imprenditrice e rimettere insieme la sua famiglia.



Kanye ha chiesto scusa sui social approfondimento Kanye West VS Kim Kardashian e il suo nuovo fidanzato nel singolo Eazy Il profilo Instagram ufficiale di Kanye West, seguito da oltre tredici milioni di follower, si conferma il posto prediletto dal rapper per esprimere i suoi pensieri e le sue intenzioni ma i fan e gli appassionati di gossip ormai dovrebbero sapere che devono fare in fretta a leggere le sue parole perché i suoi post, foto e messaggi, spariscono in fretta. West, che qualche mese fa ha deciso di cambiare ufficialmente il suo nome in Ye, ha usato suoi social prima per attaccare violentemente il nuovo fidanzato di Kim Kardashian, Pete Davidson, e poi per inviare appelli accorati alla ex moglie al fine di riunire la famiglia. Successivamente, ha ripulito completamente il suo profilo per fare pubblica ammenda. Il musicista si è scusato per aver alzato i toni nell'ultima settimana e ha menzionato Kim che certamente è stata infastidita da quanto è stato condiviso sul suo profilo. West ha fatto riferimento agli screenshot postati in cui ha offeso apertamente il comico del Saturday Night Live che da diverse settimane esce con la più nota tra le Kardashian. Kanye West ha concluso assumendosi la responsabilità di quanto pubblicato online, ha ammesso di aver imparato la lezione e ha ringraziato il team di professionisti che lo supportano nel suo lavoro aggiungendo che un buon leader è capace, prima di tutto, di ascoltare chi gli sta intorno.

Le ultime settimane di Kim e Kanye approfondimento Julia Fox conferma la rottura con Kanye West e che scriverà un libro Il popolo dei social si divide ormai da mesi a supporto dei vari attori di questo dramma familiare a stelle e strisce che sta travolgendo alcuni dei volti più noti della tv, della musica e della rete con ripercussioni in settori apparentemente molto distanti come la moda. Da un lato ci sono i nostalgici, che tifano apertamente per il ritorno di Kim con Kanye, dall'altro, i curiosi delle dinamiche create dall'avvento dei nuovi compagni delle due star. Oltre al già citato Davidson, a fare notizia più recentemente sono le molteplici, talvolta brevissime, relazioni di West: l'ultima, con l'attrice Julia Fox, durata sei settimane, è cessata proprio nel giorno di San Valentino. Da quel giorno il rapper ha iniziato la sua marcia verso il cuore di Kim che, però, non ha risposto in alcun modo a quanto accaduto negli ultimi giorni.