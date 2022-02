La rottura con Kanye West

approfondimento

I media online si sono scatenati nelle ultime settantadue ore per ricostruire quanto accaduto tra Kanye West e Julia Fox e i due protagonisti non si sono sottratti alla curiosità del pubblico e dei giornalisti rilasciando dichiarazioni ma, soprattutto, lasciando chiari indizi delle loro intenzioni sui social media, letteralmente la fonte più attendibile per capire le ragioni della inaspettata separazione.

Se l'atteggiamento di West, che soffre di disturbo bipolare, è apparso chiaro - al momento è impegnato nella missione di ricostruire la sua famiglia al fianco della ex compagna - Julia Fox nell'ultimo fine settimana ha sia rimosso tutti i contenuti legati a Kanye sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower che inviato un segnale pubblico alla ex moglie del musicista mettendo un like a una sua foto.

La Fox ha poi chiarito meglio la sua posizione con una Storia, successiva alla pubblicazione di sue foto in cui sembrava affranta in aeroporto mentre lasciava Los Angeles per New York. L'attrice ha precisato che non stava affatto piangendo per la fine della sua relazione con Kanye, col quale è in buoni rapporti, e che per i dettagli sulla storia bisognerà comprare il libro, quando uscirà.

Julia Fox, la donna del momento

L'ultimo capitolo della storia più discussa dell'inizio del 2022 è ancora tutto da scrivere, parola di Julia Fox che intanto, sfilando sulla passerella di LaQuan Smith (uno dei marchi più in vista della settimana della moda newyorchese tuttora in corso) sembra decisa a non far passare per episodica sua presenza agli eventi moda più prestigiosi del mondo. Se l'inizio della frequentazione con Kanye West lo scorso capodanno era stato accolto freddamente dai media - dal momento che il rapper di Chicago viene visto spesso in compagnia di donne con cui non esce a lungo - l'apparizione dell'attrice a Parigi per la Fashion Week ha cambiato la percezione delle cose.

La Fox, che ha preso parte come ospite delle sfilate al braccio di Kanye West, ha catturato l'attenzione dei fotografi con un look coordinato a quello della star della musica che non ha esitato a ripetere con la nuova fiamma i comportamenti adottati per anni con Kim Kardashian, presenza dirompente in ogni evento di questo tipo. Ora Julia Fox, anche senza il partner ingombrante, non ha alcuna voglia di farsi da parte: è lei, per i media di settore, la donna del momento.