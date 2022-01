Madonna, lo scatto con Julia Fox: la modella sarà nel suo biopic?

Evan Ross ha condiviso una serie di scatti in bianco e nero della serata, incluso un video in cui l'intero gruppo sta suonando Come Thru di Drake, mentre Julia viene vista seduta sulle ginocchia di Ye, nuovo nome d'arte di Kanye West, con il braccio intorno a lui. Anche Madonna ha condiviso una foto insieme a Julia Fox , scrivendo nella didascalia: “Sono andata a cena con Julia per parlare del mio film”. Possibile quindi che la modella farà parte del biopic della popstar, magari interpreterà proprio il ruolo principale. I media statunitensi hanno infatti notato una certa somiglianza tra Julia e Madonna versione anni '80. L'icona del pop dovrebbe dirigere il suo film biografico , prodotto dalla Universal Pictures.

Kanye West e Julia Fox, la storia

La serata è stata l'occasione per confermare ancora una volta la relazione tra Ye e la modella e attrice, 31 anni. I due continuano a essere paparazzati insieme, dopo aver ufficializzato la storia a inizio 2022 con una foto diffusa sulla rivista Interview, accompagnata da un breve saggio scritto da Julia. La modella ha parlato di "una connessione istantanea" quando ha incontrato Kanye West durante il Capodanno, a Miami. "È così divertente avere la sua energia intorno. Ha fatto ridere, ballare e sorridere me e i miei amici tutta la notte", ha scritto la 31enne, prima di descrivere il secondo appuntamento in cui Ye l'ha sorpresa con una suite d'albergo piena di vestiti. "Sono ancora sotto shock. Avevo un'intera suite d'albergo piena di vestiti. Era il sogno di ogni ragazza diventato realtà. Sembrava un vero momento da Cenerentola", ha ricordato Fox. "Non so come abbia fatto, o come sia arrivato tutto lì in tempo. Ma sono rimasta così sorpresa. Tipo, chi fa cose del genere al secondo appuntamento? O in qualsiasi appuntamento!"