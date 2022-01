Kanye West fotografato insieme all’attrice Julia Fox

Kanye West dimentica Kim Kardashian con Julia Fox?

Sarebbero alcune fotografie scattate durante la prima serata del nuovo anno a Miami (lo scorso sabato 1 gennaio), poi prontamente condivise dalle più famose testate di intrattenimento e indiscrezioni oltreoceano, a ritrarre Kanye West in compagnia dell’attrice Julia Fox. I due, che negli scatti appaiono in abiti eleganti e seduti ad un tavolo a lume di candela, sono stati protagonisti di una (forse) romantica cena, in uno dei più lussuosi ristoranti della metropoli in Florida. L’appuntamento con l’attrice di “Uncut Gems”, fa piacere ai fan del rapper e cantautore statunitense che sono grati di vedere il loro beniamino riprendere in mano la sua vita dopo la separazione da Kim Kardashian, ma stride sotto alcuni aspetti con le azioni che lo stesso ha compiuto nell’ultimo periodo. Specie se si pensa che a dimostrazione dell’amore nei confronti dell’ex moglie e dei figli, l’artista abbia acquistato una proprietà di ben 4,5 milioni di dollari proprio di fronte alla casa di famiglia, per stare loro vicino. Secondo quanto raccontato da Daily Mail e Page Six, Kanye West alias Ye, avrebbe scelto di cambiare i suoi piani all’ultimo e arrivare in Florida per i primi giorni del 2022, anche per incontrare la bellissima ragazza.