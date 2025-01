Skunk Anansie, è uscito il nuovo singolo "An Artist is An Artist"

Sono tornati, più forti di prima. Un nuovo brano, e presto un nuovo tour. An An Artist Is An Artist è l'ultimo singolo degli Skunk Anansie, in cui la band sembra voler tornare alle sonorità del passato: la melodia, infatti, richiama il violento pezzo di debutto della band, Little Baby Swastikkka, in termini di qualità conflittuale. Una canzone che riafferma che gli Skunk Anansie fanno parte dell’orgogliosa stirpe agit-pop britannica che si estende fino ai The Slits, evocando al contempo Ian Dury.

An Artist Is An Artist, tra ageismo e bisogno di approvazione nell'era digitale

Prodotto da David Sitek dei TV On The Radio, noto per il suo lavoro di produzione con Foals, Yeah Yeah Yeahs, Santigold, Solange, Weezer e Chelsea Wolfe, An Artist Is An Artist affronta i temi dell’ageismo e del nostro attuale bisogno di approvazione nell’era digitale. Un brano che anticipa ciò che la band ha in serbo per il 2025. Dopo un periodo di introspezione, il lavoro con Sitek ha visto la band trasformarsi, uscire dalla propria comfort zone e rimodellarsi in una forma musicale essenziale e dinamica, pronta ad affrontare il mondo ancora una volta.

Un brano con un assolo di sax

Il brano è sviluppato su un riff degli Skunk, loro marchio di fabbrica, e la band ha ascoltato Sitek mentre lo riduceva alla sua essenza più primordiale. Poi ha deciso che bisognava aggiungere un assolo di sax. Stranamente ciò che avrebbe dovuto sembrare sbagliato suona del tutto naturale e l'esibizione della band nel variopinto lyric video dimostra quanto siano freschi, vitali, attuali e contemporanei.

An Artist Is An Artist rivelerà la sua forza nell'imminente tour europeo e britannico della band, che prenderà il via in Portogallo il 28 febbraio e proseguirà in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio prima di concludersi nel Regno Unito con 14 show.

Le date in Italia degli Skunk Anansie

7 Marzo - Milano, Alcatraz SOLD OUT

5 Luglio - Benevento, BCT Music Festival, Musa Arena

6 Luglio - Senigallia (AN), Senigallia Festival, Piazza Garibaldi

8 Luglio - Roma, Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea,

9 Luglio - Bologna, Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse

11 Luglio - Marostica (VI), Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello

12 Luglio - Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live, Villa Bertelli

13 Luglio - Brescia, Brescia Summer Music, Arena Campo Marte