Skunk Anansie in concerto, 7 date italiane per il tour 2025

Aspettando i concerti estivi, la band britannica sarà in concerto, già sold out, all’Alcatraz di Milano il prossimo 7 marzo

Dopo il rapidissimo sold out della data che si terrà all’Alcatraz di Milano il 7 marzo, gli Skunk Anansie annunciano sette concerti estivi che attraverseranno l'Italia nel prossimo mese di luglio. La band britannica, capeggiata da Skin e da sempre impegnata politicamente, ha scatenato gli entusiasmi dei fan che sono pronti a immergersi nella storia di una band che ha segnato almeno tre generazioni. Spesso la loro è stata ribattezzata come una musica di protesta rabbiosa, nera e femminista con testi politicizzati e, musicalmente, contaminati. Il gruppo è formato da Skin, Cass Lewis, Ace e Mark Richardson. Il gruppo nasce nel 1994 e si è sciolto nel 2001, per poi riformarsi nel 2009. Ha venduto oltre quattro milioni di dischi in tutto il mondo. I biglietti sono in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com, relativi punti vendita e prevendite autorizzate. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour estivo degli Skunk Anansie.





SKUNK ANANSIE - European Tour 2025

5/7 - BCT Music Festival, Musa Arena Benevento

6/7 - Senigallia Festival, Piazza Garibaldi Senigallia (AN)

8/7 - Roma Summer Fest, Auditorium Parco Musica Ennio Morricone Cavea Roma

9/7 – Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse Bologna

11/7 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello Marostica (VI)

12/7 – Villa Bertelli Live, Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

13/7 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte Brescia